Het is voor velen een van de vaakst voorkomende frustraties op het web: filmpjes die ongevraagd automatisch beginnen afspelen. Google wil daar paal en perk aan stellen en laat het automatisch spelen vanaf Chrome 64 niet meer zomaar toe.

Video’s zullen vanaf dan alleen nog automatisch beginnen spelen als er geen geluid wordt afgespeeld of de gebruiker duidelijke interesse toont in de clip. Indicatoren die daarbij een rol spelen zijn onder meer of je de website op het homescreen van je smartphone hebt toegevoegd, en of je regelmatig media van de website bekijkt. Bovendien moet je ergens op de webpagina hebben geklikt voordat een video automatisch zal beginnen spelen.

Chrome 64

Het nieuwe beleid rond automatisch afspelende video’s is onderdeel van Chrome 64. Die wordt in januari volgend jaar officieel uitgerold, voorafgaand door een bètaversie in december.

Eerder kondigde Google ook al aan dat het gebruikers de mogelijkheid geeft om websites volledig te muten, zodat geen enkel geluid wordt afgespeeld. Die optie zal al vanaf Chrome 63 deel uitmaken van de browser. Chrome 63 is nu beschikbaar in bèta en wordt volgende maand naar het brede publiek uitgerold.

Wie de automatisch afspelende filmpjes nu al meer dan kotsbeu is, kan een extensie als Disable HTML5 Autoplay installeren om het automatisch afspelen van alle HTML5-video en -audio te voorkomen.