Op 12 september rolde Microsoft een internationale update uit die verschillende beveiligingsproblemen oplost. Outlook 2007- en Outlook 2010-gebruikers melden echter een bijwerking van de update. Nederlandse gebruikers krijgen dankzij de update de Zweedse versie, terwijl Bulgaren, Italianen en Koreanen Braziliaans Portugees te zien krijgen. Microsoft werkt nog steeds aan een oplossing voor het probleem.

De updates die voor alle problemen zorgen, zijn KB 4011086 en KB 4011089 voor respectievelijk Outlook 2007 en 2010. Menu’s die normaal gezien in het Nederlands zijn, krijg je dankzij de update in het Zweeds te zien. Voorlopig is de enige manier om het probleem op te lossen, de update deïnstalleren. Aangezien de updates verschillende lekken dichten, raadt Microsoft deze oplossing niet aan. Het bedrijf reikt voorlopig echter geen alternatieve oplossing aan.

We are aware of intermittent connectivity for some users in European countries and we're working to resolve ASAP. Thanks for your patience. — Outlook (@Outlook) September 18, 2017

Panne

Outlooks spraakverwarring is niet het enige probleem dat de maildienst recent had. Maandag was er een grootschalige panne van het programma in Europa. “We zijn op de hoogte van de connectiviteitsproblemen voor sommige gebruikers in Europese landen en werken zo snel mogelijk aan een oplossing,” schreef Microsoft op Twitter omstreeks 20 uur.

Het bedrijf leidde het Europese verkeer om via alternatieve infrastructuur, waardoor de problemen van de baan waren. Microsoft heeft echter niet meegedeeld wat de achterliggende oorzaak van al deze problemen was.