Base lanceert een nieuwe abonnementsformule die zich aanpast aan de behoeften van elke individuele klant: belminuten worden automatisch omgezet in mobiele data (of omgekeerd), en ongebruikt saldo wordt overgedragen naar de volgende maand.

“Klanten zijn allemaal verschillend en hun gebruiksprofiel evolueert ook mettertijd”, stelt Wim De Weghe, marketingverantwoordelijke bij Base. Minder dan één procent van de klanten zou volgens de operator een tariefplan hebben dat perfect bij hun gebruik aansluit. Elke maand stelt Base dan ook vast dat 13 procent van zijn klanten hun bundel overschrijden. Tegelijk heeft 95 procent van de klanten die hun bundel overschrijden niet alle beschikbare belminuten opgebruikt, of niet het volledige inbegrepen datavolume benut.

“Klanten zijn allemaal verschillend en hun gebruiksprofiel evolueert ook mettertijd”

Base komt daarom met nieuwe abonnementen die zich naar eigen zeggen aanpast aan de klant in plaats van omgekeerd. Zo wil het vermijden dat klanten op de rem gaan staan om hun verbruik binnen de grenzen te houden, of op het einde van de maand voor onaangename verrassingen komen te staan. De nieuwe formules vervangen de bestaande tariefplannen, maar zijn er inhoudelijk wel op gebaseerd. Je kan kiezen tussen een abonnement voor 15, 25, 35 of 45 euro.

Concreet zien de formules er als volgt uit:

15 euro: maximaal 3 GB data of 300 belminuten

maximaal 3 GB data of 300 belminuten 25 euro: maximaal 6 GB data of 600 belminuten

maximaal 6 GB data of 600 belminuten 35 euro: maximaal 12 GB data of 1.200 belminuten

maximaal 12 GB data of 1.200 belminuten 45 euro: maximaal 24 GB data of 2.400 belminuten

Wanneer het beschikbare datavolume van de klant bijna op raakt, maar er wel nog heel wat ongebruikte belminuten voorhanden zijn, worden die automatisch in data omgezet. 1 gigabyte data komt daarbij overeen met 100 belminuten. Wordt het volledige potentieel van het abonnement niet benut, dan wordt het resterende saldo overgedragen naar de volgende maand.

Overschrijdt een klant desondanks toch de limieten van zijn abonnement, dan wordt niet langer een hoger tarief aangerekend. Belminuten en gigabytes kosten voortaan evenveel binnen als buiten de bundel.

Het nieuwe aanbod lanceert op woensdag 13 september voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Klanten kunnen zelf de nieuwe formules activeren in de klantenzone op de website, in een Base-winkel, of via de MyBASE-app.

Update 12/09/2017, 14u10: Het tariefplan B-9 aan 9 euro verdwijnt met dit nieuwe aanbod. “We hebben de line-up vereenvoudigd naar vier tariefplannen. We hebben dit via marktonderzoek bevestigd gekregen dat we hiermee de behoeften van onze klanten invullen”, legt Isabelle Geeraerts, woordvoerster bij de Telenet Group uit. Huidige klanten krijgen de optie om bij B-9 te blijven of naar het nieuwe tariefplan aan 15 euro te migreren.