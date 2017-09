Orange biedt zijn Love-klanten, dat een mobiel abonnement met internet en tv combineert, vanaf 14 september dubbel zoveel mobiele data aan, zonder meerkost.

“Sinds de lancering van ons convergente aanbod hebben we onze waaier van themazenders gestaag uitgebreid. Daarnaast ontwikkelden we de Orange TV-app; en nu is de tijd rijp om onze Love-klanten opnieuw te verrassen: door hun mobiel internet te verdubbelen”, verkondigt Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer bij Orange, in een persbericht.

Voor alle bestaande postpaid-dierenabonnementen, de Zen-formules en de abonnementen Internet Everywhere 15 en 25 die deel uitmaken van een Love-bundel wordt het mobiele datavolume verdubbeld. Dat betekent dat je voortaan tot 20 GB mobiele data per maand kan krijgen bij Orange wanneer je een Arend-abonnement afneemt.

Klanten die voldoen aan de voorwaarden ontvangen de verdubbeling vanaf 14 september automatisch. Ook zelfstandigen en kmo’s die een Love Pro-bundel afnemen, ontvangen binnenkort dubbel zoveel data.