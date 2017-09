Lenovo had het per ongeluk al verklapt, en Microsoft heeft het nu ook zelf bevestigd: de Windows 10 Fall Creators Update wordt vanaf 17 oktober naar gebruikers uitgerold. Dat maakte Terry Myerson, verantwoordelijk voor Windows en Devices bij het bedrijf, bekend tijdens een keynote op IFA in Berlijn.

De belangrijkste toevoeging in de Fall Creators Update is de integratie van Windows Mixed Reality, Microsofts platform voor virtual reality. Niet toevallig tonen verschillende fabrikanten als Acer, Asus, Dell, HP en Lenovo hun eigen compatibele headsets op de beurs. Sommige van deze brillen zullen al meteen vanaf 17 oktober beschikbaar zijn, terwijl anderen pas later dit jaar volgen.

Microsoft kondigde aanvankelijk op zijn ontwikkelaarsconferentie Build nog een aantal grote nieuwigheden voor deze herfstupdate aan, maar zag zich uiteindelijk genoodzaakt om die uit te stellen naar volgend jaar. De twee functies waar wij op Build het meest van onder de indruk waren, Timeline en het cloudklembord, zullen pas in een volgende update worden toegevoegd.

Verder worden wel nog een aantal kleinere nieuwigheden toegevoegd. Zo zal je onder meer contacten aan de taakbalk kunnen vastpinnen, wordt de stylus-ondersteuning verbetert, en wordt een bètaversie van bediening via oogtracking geïntegreerd. Ook wordt het design van de ingebouwde applicaties licht aangepakt en wordt OneDrive Files On-Demand geïntroduceerd.