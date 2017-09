Even een quick-and-dirty vertaling maken van een tekst? Sinds gisteren hebben Google Translate en Bing er een nieuwe concurrent bij, namelijk DeepL. Een perfecte grammaticale en inhoudelijke vertaling geeft deze robot nog niet, maar het Duitse technologiebedrijf claimt ‘de nauwkeurigste automatische vertaaldienst ter wereld’ in huis te hebben. Wel ondersteunt de dienst voor het moment ‘amper’ zeven talen, maar dat lijstje wordt zo snel mogelijk aangedikt.

Superieure vertaalrobot

De prille vertaaldienst claimt slimmere algoritmes te hebben dan zijn concurrenten, en ook de brondatabank van de Linguee-zoekdienst helpt voor betere resultaten. Het Duitse DeepL is eveneens eigenaar van deze zoekmachine, die in 2009 van start ging en gebruikers in staat stelt te zoeken naar tweetalige teksten. Dit alles zorgt voor betere prestaties, zoals de Bilingual Evaluation Understudy-scores (BLUE) aantonen. In deze studie worden teksten van menselijke vertalers vergeleken met die van de robot. Daarbij heeft DeepL, met 31,1 punten, het record van Google verbroken, dat op ‘amper’ 28,4 punten blijft steken.

DeepL maakt gebruik van neurale netwerken voor het omzetten van een doeltekst, waardoor het de zinnen grammaticaal vergelijkt met andere zinnen in een dataset. Met Beam Search zet het bedrijf een systeem van waarschijnlijkheden in bij de vertalingen. Advertenties zijn verder afwezig: de firma wil geld verdienen met het verstrekken van licenties op een api. DeepL is van plan die binnenkort uit te brengen zodat ook andere producten kunnen gebruik maken van zijn software, zoals apps voor het leren van talen, woordenboeken en digitale assistenten. Ook Google hanteert dit verdienmodel.

“Momenteel kan je vertalen van en naar het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Pools”, vertelt projectmanager Hans Mooijer. “Aan het eind van het jaar willen we daar Mandarijn, Japans, Portugees en Russisch aan toevoegen.”

Ijsland

Het bedrijf is gehuisvest in Keulen, maar zijn software traint het op een supercomputer in Ijsland. Die kan tot 5,1 petaflops leveren en prijkt in de ranglijst van beste 500 supercomputers ter wereld op de 23ste plaats. Waarom in Ijsland? “Ginder is de energie goedkoper, waardoor we de kosten kunnen indammen”, verduidelijkt Mooijer.