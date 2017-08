Western Digital lanceert het My Book Duo-opslagsysteem. Deze opslag biedt een back-upoplossing voor zowel thuis als in kleine bedrijven. De My Book Duo is beschikbaar in verschillende configuraties, met als grootste oplossing een 20 TB-opslagsysteem.

“Zowel thuis als op kantoor creëren mensen grote volumes aan data, waardoor ze oplossingen nodig hebben met grote capaciteit en hoge snelheid,” vertelt Sven Rathjen, de vice-president van product marketing bij Western Digital. “Er is nog nooit zoveel nood geweest naar desktopopslag die eenvoudig te gebruiken is en enorm veel opslagcapaciteit heeft, zoals de My Book Duo.”

Specificaties

De My Book Duo van Western Digital heeft alle nodige poorten. Het toestel bevat een USB Type C-poort en wordt geleverd met alle nodige kabels. Bovendien bevat de opslag twee USB Type A-hubpoorten, waaraan je accessoires zoals je drone kan bevestigen. Western Digital denkt op deze manier eveneens aan droneliefhebbers die sterk in opmars zijn en veel video- en fotobestanden creëren.

Het opslagsysteem van Western Digital komt standaard met RAID 0 en heeft WD Red-drives die geoptimaliseerd zijn voor RAID. De schijven halen sequentiële leessnelheden tot 360 MBps. Bovendien komt de My Book Duo met paswoordbescherming en voert hij 256-bit AES-encryptie uit op al je data.

Versies

De My Book Duo is momenteel al beschikbaar op de website van Western Digital. Je kan de desktopopslag in 6 verschillende configuraties kopen, namelijk met 4, 6, 8, 12, 16, of 20 TB aan opslagruimte. Western Digital belooft drie jaar garantie op het toestel, waaraan je 259,99 tot 799,99 dollar kwijt bent.