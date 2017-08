8 op 10 Belgen vindt het een goed idee om een knop op hun smartphone te hebben die in noodsituaties hun locatie kan delen met de politie. Ook het automatisch verstrekken van persoonlijke gegevens aan zorgverleners of artsen via het Internet of Things krijgt een positieve reactie. Dat toont een globale enquête van veiligheidbedrijf Unisys, waarbij 1.000 Belgen werden ondervraagd. De studie legt ook bloot dat het enthousiasme van de Belg voor het delen van zijn gegevens sterk afhangt van de mate van controle die hij of zij heeft over die data.

Geen monitoring

Zo wil 80 procent de politie wel op de hoogte stellen wanneer ze in een penibele situatie zitten, maar het continu delen van data is een brug te ver. Slechts 25 procent is ervoor te vinden om de politie de toegang te geven tot een fitness tracker om hun bewegingen te volgen. Hetzelfde voor medische applicaties: het versturen van data-updates naar artsen wanneer medische toestellen zoals pacemakers of glucosesensoren signifcante veranderingen registreren is voor 73 procent een goed idee. Medische gegevens van een fitness tracker beschikbaar stellen voor (zorg)verzekeringen ziet maar 19 procent zitten.

Het meest achterdochtig en vijandig staan Belgen tegenover de combinatie van het Internet of Things en hun bankgegevens. Meer dan de helft is uitgesproken tegen het gebruik van een bank-app op een smartwatch. Twijfels over de veiligheid van hun gegevens is de voornaamste reden.

Overtuigingskracht

Dat leidt Unisys tot de volgende conclusie: “Belgen willen steeds zelf kunnen beslissen of ze hun persoonlijke gegevens willen delen of niet,” verklaart Rudolf De Schipper Senior Manager bij het bedrijf. ““Om het Internet of Things te laten slagen, moeten overheden, gezondheidsorganisaties, financiële instellingen en andere ondernemingen de nodige stappen zetten om het grote publiek te overtuigen dat persoonlijke gegevens die via IoT-toestellen werden vergaard, voldoende worden beveiligd en dat hun privacy zal worden gewaarborgd.” Uit de uitgebreide studie naar het veiligheidsgevoel van de Belg kwam eerder al naar voren dat we meer wakker liggen van onze digitale veiligheid dan van terroristische aanslagen.