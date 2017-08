Lenovo’s smartphonedivisie heeft een patent ingediend voor een smartphone die zichzelf kan herstellen. Het zou de oplossing kunnen betekenen voor een gebroken scherm, het meest voorkomende defect aan telefoons.

Wanneer een smartphonescherm barsten vertoont zit er hebben gebruikers momenteel maar twee opties: verder doen met hun aangetaste toestel, of hun smartphone binnenbrengen voor een kostelijke reparatie. Lenovo werkt al langer rond het probleem van gebroken schermen via de ‘Force’-modellen, smartphones onder het Motorola-merk die gebouwd en behandeld zijn om barsten in het scherm te voorkomen. Maar het bedrijf denkt dus ook al een stapje verder dan sterke coatings: het sleutelt aan een display dat zichzelf kan repareren.

Genezende warmte

Het zelfhelende materiaal dat Lenovo in gedachten heeft als basis van het scherm is ‘shape memory polymer’. Dit plastic bestaat uit polymeren die door warmte opnieuw gaan bewegen en zich aan opnieuw elkaar kunnen vasthaken wanneer er een breuk is geweest. Je zou een barst in een smartphone dus kunnen herstellen door je lichaamswarmte te gebruiken, zoals lenovo ook demonstreert in een van de tekeningen bij zijn patent. Als alternatief zou men een warmtebron in de smartphone kunnen integreren die het helingproces in gang zet.

Het roept wel de vraag op of gebruikers een plastic scherm boven een glazen optie zullen verkiezen, zelfs wanneer die eerste zelfhelende kwaliteiten bezit. Daarnaast zijn de meeste zelfhelende materialen nog lang niet klaar voor commercialisering, waardoor je waarschijnlijk nog wel enkele jaren zal moeten wachten voor de eerste smartphones die zichzelf repareren op de markt verschijnen.