Momenteel is een liedje van de onbekende artiest Samir Mezrahi bezig met het veroveren van de hitlijsten op iTunes. De man weet mensen niet te betoveren met zijn stem, of te imponeren met zijn instrumentcapaciteiten, maar laat eenvoudigweg tien minuten stilte los op zijn fans. “Het debuut van Samir is een objectief meesterwerk, dat elke dag schitterend maakt,” beschrijft Cai Mossman het liedje van Samir. De hit ‘A a a a a Very Good Song’ krijgt vijf sterren en staat na een dag al in de top 100 van de Amerikaanse hitlijsten.

Stilte

Hoe komt het dat zoveel mensen 99 cent spenderen aan een lied dat geen lied is? Een irritante bug in iTunes zit hier voor iets tussen. Telkens wanneer je je iPhone inplugt in de stereo-installatie van je auto begint automatisch het eerste liedje uit de alfabetische lijst te spelen, waarna je de muziek kan aanduiden die je daadwerkelijk wilt horen. Je favoriete liedje dat met een ‘a’ begint, ben je hierdoor al snel beu.

Mezrahi lost dat probleem nu op een originele manier op. Het liedje van de man maakt geen enkel geluid en heeft een titel die begint met maar liefst vijf a’s. De kans is hierdoor erg groot dat je naar stilte kan luisteren terwijl je de liedjes kiest die je graag hoort.

hey I released a blank song that will play 1st so that *one* song won’t play every time u plug ur phone into ur car https://t.co/FL83YUOOcz — #1 samir (@samir) August 9, 2017

Populair

De tweet die Mezrahi de wereld in stuurde, heeft ondertussen al meer dan 14.000 likes gekregen en het liedje staat op plaats 82 in de Amerikaanse iTunes-hitlijst, boven onder andere Ed Sheeran. Hoe lang dat succes blijft duurt, valt af te wachten. Je kan immers manueel een leeg nummer maken in plaats van 99 cent te spenderen. Voorlopig lijken muziekliefhebbers 99 cent echter een schappelijke prijs te vinden in ruil voor een beetje stilte.