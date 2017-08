De P10 Plus is de grootste van twee vlaggenschepen die Huawei dit jaar lanceerde. De smartphone heeft een 5,5 inch scherm met een resolutie van 1.440 x 2.560 pixels en draait op de laatste nieuwe Kirin 960-chipset. Bijgestaan door 4 GB RAM staat die garant voor snelle prestaties en de 128 GB (uitbreidbare) opslag is voldoende voor al je apps, muziek en foto’s. Verder is de smartphone voorzien van een flinke 3.750 mAh-batterij en ondersteunt hij dualsim.

Het paradepaardje van deze smartphone, is het dubbele camerasysteem. De P10 Plus combineert een gewone 20 megapixelcamera met een monochrome camera van 12 megapixel. Daardoor kunnen de camera’s meer informatie registreren, wat resulteert in scherpere foto’s met meer detail. Dankzij het diafragma van f/1.8 staat de P10 Plus ook bij minder licht nog altijd zijn mannetje.

