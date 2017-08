Seagate Backup Plus Ultra Slim

Bij het uitpakken waren er twee dingen die me meteen opvielen: deze harde schijf is echt wel klein voor z’n opslagcapaciteit en de bijgeleverde kabel is toch wel aan de korte kant. (Ik moet soms gegevens in een serverrek back-uppen. Hierbij zweeft de harde schijf in de lucht door de korte kabel.) Door z’n kleine formaat en geringe gewicht is de schijf wel moeiteloos overal mee te nemen; ze past net in een broekzak.

Direct herkend

Bij het aansluiten aan de pc werd deze moeiteloos herkend. De bijgeleverde software blinkt ook uit door z’n eenvoudige installatie. Normaal gezien installeer ik de software die op een externe harde schijf staat niet meteen en formatteer ik de schijf naar NTFS omdat vele externe harde schijven anders geformatteerd zijn.

Aangezien ik met veel grote bestanden werk, is een omschakeling meestal nodig. Ik zeg ‘meestal’ want m’n verrassing was groot om te zien dat deze schijf vanaf de fabriek al NTFS-geformatteerd is.

Nadat ik de bijgeleverde software had geïnstalleerd, was het supermakkelijk om m’n eerste back-up in te stellen. Het doet deugd eens een back-upprogramma te krijgen waar je niet eindeloos moet klikken om toch een zeer specifiek back-upprofiel in te stellen. Je kan zo tot op bestandsniveau kiezen wat je wel of niet wil back-uppen. En tijdschema’s gaan van nu meteen, maandelijks, wekelijks, dagelijks, elk uur tot doorlopend. Deze laatste modus gaat bestanden meteen na creatie automatisch back-uppen.

Facebook back-uppen

Verder zitten er nog leuke toevoegingen in. Zo kan je bijvoorbeeld ook een app op je gsm installeren en dan via wifi je gsm back-uppen naar deze schijf. De koppeling ging heel vlot, maar door een traag wifi-netwerk waar de harde schijf niets aan kan doen, duurde het wel even. De mogelijkheid om ook je sociale netwerken te back-uppen is nog zo een interessante toevoeging.

Bij het maken van een back-up van mijn Facebook-profiel kwam ik beelden en filmpjes tegen waarvan ik niet eens meer wist dat ik ze ooit gemaakt had, laat staan gedeeld had met mijn ‘vrienden’.

Het terugzetten van back-ups verloopt ook heel erg vlot. Er is in het programma ook de mogelijkheid om externe clouddiensten toe te voegen: denk daarbij aan Google Drive, Dropbox,… Alhoewel deze koppeling ook heel erg vlot verloopt, ontgaat me op het eerste zicht waarom je dit kan en zou doen. Het enige wat hier nog ontbreekt, is de mogelijkheid om naar een netwerkschijf (NAS) te back-uppen.

R. Cooremans

Pluspunt: Grote opslagcapaciteit, gering formaat en gewicht, veelzijdige software meegeleverd

Minpunt: Korte meegeleverde usb-kabel

Score: 9/10

Seagate Backup Plus Hub

De Seagate Backup Plus Hub is een externe schijf met een geïnte­greer­de usb-hub, en is verkrijgbaar met een ca­pa­ci­teit van 4, 6 of 8 TB. Na koppeling met je pc en voeding via de stroomadapter, worden de drivers vlot geïnstalleerd. Een installatiebestand op de schijf brengt je naar de productregistratiepagina, waar je ook de ‘Seagate Dashboard Software’ kan downloaden.

Dashboard

Deze software voorziet je pc en mobiele apparaten van een eenvoudig back-up-dashboard dat je helpt om al je bestanden te synchroniseren en te herstellen bij eventueel verlies. Zowel back-up naar je lokale Seagate-harde schijf, als naar clouddiensten (Dropbox, Google Drive of OneDrive) zijn mogelijk. Je hebt de keuze tussen automatische back-up van je pc-bestanden van zodra ze gewijzigd worden, of je maakt een eigen back-upplan op maat.

In tegenstelling tot een klassieke externe schijf verlies je geen usb-poort. Je krijgt er zelfs één bij!

Mobiele back-up (Android en iOS) vereist gratis registratie en de installatie van de Seagate Backup-app op je mobiele apparaat. Het dashboard koppelt optioneel nog met je Facebook- en Flickr-account, om je foto’s en video’s veilig te bergen, of om bestanden te delen met je sociale netwerk. Gebruik van het dashboard is niet vereist: je kan natuurlijk ook manueel bestanden kopiëren naar de schijf.

Prestaties

De pres­ta­ties van de Seagate Backup Plus Hub zijn meer dan behoorlijk. De schijf heeft een maxi­ma­le ge­ge­vens­over­dracht van 160 MB/s leessnelheid via usb 3.0. Schrijven verloopt trager met ongeveer 55 MB/s bij grote bestanden, maar ook dat is een mooi resultaat. Zeker wanneer we ook nog de fluisterstille en koele werking vermelden.

Dankzij twee extra usb-poorten aan de voorzijde van de schijf, krijg je een geïntegreerde usb-hub. In tegenstelling tot de gewone externe harde schijf, verlies je dus geen usb-poort: je wint een extra usb 3.0-aansluiting! Erg handig om extra usb-apparaten te koppelen of om je telefoon op te laden. Voor de PS4-gamers naast de opslag ook de USB-hub willen gebruiken: helaas ondersteunt de PS4 momenteel geïntegreerde usb-hubs.

D. Henderickx

Pluspunt: Extra usb 3.0-poorten, bliksemsnel, stille werking, veel back-upmogelijkheden

Minpunt: Stoffig dashboard, niet de mooiste schijf, usb-connectie vooraan onbruikbaar bij PS4

Score: 8/10

LaCie Porsche Design Mobile Drive

De LaCie draagbare, externe harde schijf is fraai vormgegeven en is qua design compatibel met Mac-toestellen: minimalistisch, geborstelde metaalkleur, een led-lichtje en een usb-C-aansluiting. De schijf past, omwille van de compacte en dunne vorm, perfect in de binnenzak van een vest: ideaal om mee te nemen. Een bijhorend beschermzakje zou nog leuk zijn.

Twee kabels

In de verpakking zitten twee kabels: usb-C-naar-usb-C kabel en een usb-C-naar-usb 3.0/2.0 Type A. De schijf kan dus gebruikt worden op nieuwe en oudere toestellen. Ideaal te combineren met mijn Apple MacBook Pro en mijn iMac.

In de doos zitten twee kabels: usb-C en een klassieke usb-kabel. Zo kan de schijf gebruikt worden op nieuwe en oude toestellen.

De installatie gebeurt via een handig installatieprogramma (aanwezig op de harde schijf, handleiding incluis) en is op nog minder dan vijf minuten klaar. Tijdens het formatteren krijg je de kans om je schijf op te delen: NTFS voor Windows of HFS+ voor Mac. Aangezien ik voornamelijk met Mac werk, voorzie ik er het grootse deel van de schijf voor.

Mac én Windows

Wil ik toch nog bestanden meenemen vanop een Windows-pc, dan is die mogelijkheid er ook nog. Tijdens het gebruik maakt het toestel zo goed als geen geluid. (Voor de muggenzifters: als je je oor er écht op legt, hoor je een zeer licht geruis).

LaCie belooft snelle overdracht van bestanden als je gebruik maakt van de snelle usb-C-kabel: tot 625 MB/s. Wanneer je verder kijkt, zie je een klein sterretje met de melding dat het om de theoretische bussnelheid gaat. Het kopiëren van een filmbestand van 5 GB van de Mac naar de LaCie externe HDD duurt nog geen minuut (usb-C- naar usb-C-kabel), het maken van een back-up van de Mac (79,0 GB) duurt 37 minuten.

Tijdens deze opdracht warmt de LaCie HDD op, maar de schijf wordt niet heet. Het verwijderen van de HDD is zeer eenvoudig, op voorwaarde dat je de ‘uitworp’-stappen van je MacBook volgt. Ga je te snel, dan krijg je de te verwachten foutmelding.

N. Maes

Pluspunt: Design, grootte, usb-C, eco-modus, gemakkelijke installatie

Minpunt: Theoretische overdrachtssnelheid niet haalbaar, geen hoesje meegeleverd

Score: 8/10