Nieuwe en bestaande klanten met een abonnement ontvangen bij Proximus vanaf augustus meer mobiele data, als ze akkoord gaan met een prijsstijging. Dit geldt voor zowel Mobilus als bij Tuttimus. De telecomoperator stelt dat het met zijn nieuwe aanbod tegemoet komt aan de verwachtingen van klanten en hen de ruimte geeft om te profiteren van hun mobiele data zonder dat ze steeds een oog op het verbruik moeten houden.

Abonnementen

Dit mag je concreet verwachten als mobiele abonnee van proximus:

Mobilus S gaat van 1 naar 1,5 GB, de kostprijs van 15 euro naar 15,99 euro.

Mobilus M gaat van 3 naar 5 GB, de kostprijs van 25 naar 26,99 euro.

Mobilus L gaat van 8 naar 10 GB, de kostprijs van 40 naar 42,99 euro.

Wie gebruik maakt van het Triple Play-pakket Tuttimus legt ook meer op voor de verschillende formules:

Het 2 GB-aanbod stijgt van 2 naar 3 GB, de prijs van 88,95 euro naar 90,94 euro.

Wie voor 5 GB betaalt zal binnenkort 10 GB kunnen krijgen, voor 101,94 euro in plaats van 99,95.

Tot slot zal het 10 GB-pakket er eentje van 20 GB worden, met een prijsstijging van 110,95 euro naar 115,94 euro.

Verder

Dankzij de verhoging van de Tuttimus-data naar een maximum van 20 GB, is het Proximus dat momenteel het grootste datapakket kan aanbieden aan consumenten. Uiteraard zal je deze mobiele data ook vrij van roamingkosten in de Europese Unie kunnen gebruiken. Ook het extraatje blijft bestaan waarbij je één app uit een lijst kan kiezen en die niet meegeteld wordt bij je dataverbruik. De Belgische provider voert tevens wijzingen door aan de formules die het aanbiedt voor kmo’s.

De wijzigingen aan de abonnementen zullen vanaf 1 augustus ingaan. Proximus stelt zijn klanten tegen dan op de hoogte via e-mail, sms of brief. Wie niet akkoord is met de verandering, kan zijn abonnement aanpassen of opzeggen.