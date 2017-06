HMD Global, de Finse start-up die telefoons onder de Nokia-licentie bouwt, introduceert binnenkort zijn eerste drie smartphones op de Belgische markt. Eerder legde het ook al een heruitgave van de legendarische feature phone Nokia 3310 in de rekken. Die bracht het merk weer onder de aandacht van de consument, maar het zijn de nieuwe smartphones die de Nokia-merknaam ook in de toekomst weer een nieuw elan moeten geven.

Alle drie de smartphones werden eerder dit jaar voorgesteld op het Mobile World Congress in Barcelona, waar ze overschaduwd werden door de massale interesse van de aanwezige pers in de vernieuwde Nokia 3310. Enkele maanden later is HMD Global klaar om de toestellen op de Belgische consument los te laten. De Nokia 3, 5 en 6 zijn geïnspireerd door het erfgoed van Nokia en moeten volgens het bedrijf degelijk, betrouwbaar en duurzaam zijn.

Nokia 3

De Nokia 3 is het instapmodel en bestaat uit een aluminium frame met achterzijde in polycarbonaat, die doet terugdenken aan de Lumia’s van weleer. Het 5 inchscherm heeft een HD-resolutie en werd gelamineerd en gepolariseerd om de zichtbaarheid in fel zonlicht te verhogen, iets wat niet altijd het geval is bij budgettoestellen. De telefoon is erg hoekig en de bezels rondom het scherm zijn tamelijk groot, waardoor het toestel ons doet denken aan Sony’s Xperia-lijn.

Een vingerafdruksensor ontbreekt en hoewel NFC wel aanwezig is, is het niet de secure variant, waardoor de technologie niet kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld Android Pay. Bij budgetsmartphones zien we ook vaak dat een gyroscoop ontbreekt, maar de Nokia 3 heeft er wel eentje aan boord. De gyroscoop wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt voor toepassingen in virtual reality, waardoor de toevoeging mooi meegenomen is.

Onder de motorkap vinden we een MediaTek MT 6737 quadcoreprocessor terug, bijgestaan door 2 GB RAM. Het intern geheugen bedraagt 16 GB en kan nog worden uitgebreid met een microSD-kaartje. Zowel voor- als achteraan vinden we een 8 megapixelcamera terug. De batterijcapaciteit bedraagt ten slotte 2.650 mAh.

De Nokia 3 krijgt een adviesprijs van 149,99 euro en is vanaf 28 juni beschikbaar bij de grote retailers en webshops.

Nokia 5

De Nokia 5 is het middelste broertje en bestaat opnieuw uit een aluminium chassis met daarin een 5,2 inch HD-scherm. Een vingerafdruksensor tekent bij deze smartphone wel present en de NFC-chip is secure, zodat je er ook contactloze betalingen mee kan uitvoeren als je dat wenst.

De Mediatek-processor van de Nokia 3 maakt in de Nokia 5 plaats voor een Snapdragon 430 octacoreprocessor. RAM- en intern geheugen zijn hetzelfde, respectievelijk 2 GB en 16 GB (uitbreidbaar). Vooraan blijft de 8 megapixelcamera behouden, maar achteraan wordt hij opgekrikt naar 13 megapixel met een dual tone flash. Ook de batterijcapaciteit is iets groter: 3.000 mAh.

De Nokia 5 krijgt een adviesprijs van 199,99 euro en is eveneens vanaf 28 juni beschikbaar bij de grote retailers en webshops.

Nokia 6

De Nokia 6 is het ‘vlaggenschip’ van de reeks, al gaat het nog altijd om een budgettelefoon met een prijskaartje onder 300 euro. Het scherm werd opgeblazen naar 5,5 inch en kreeg een full HD-resolutie. Vingerafdruksensor en secure NFC zijn ook hier aanwezig, evenals de Snapdragon 430 van de Nokia 5. Het RAM-geheugen werd opgekrikt naar 3 GB en je krijgt dubbel zoveel intern geheugen: 32 GB dat je nog kan uitbreiden met een microSD-kaartje.

Opnieuw vinden we vooraan een 8 megapixelcamera, het exemplaar achteraan werd verder opgekrikt naar 16 megapixel. De Nokia 6 is ook de enige smartphone in de reeks met stereoluidsprekers en ondersteuning voor Dolby Atmos. De batterij is met 3.000 mAh dezelfde als in de Nokia 5, wat ons een beetje zorgen baart voor de autonomie gezien het grotere full HD-scherm.

De Nokia 6 krijgt een adviesprijs van 249,99 euro en is beschikbaar vanaf midden juli.

Android 7

HMD Global werkt nauw samen met Google en biedt op al zijn smartphones de recentste Android-ervaring. Geen skins of bloatware, maar stock Android 7 Nougat met de garantie dat je minimaal twee jaar lang de laatste updates krijgt en drie jaar lang van security-updates kan genieten. Dat moet de beloofde betrouwbaarheid en duurzaamheid ten goede komen en is weinig gezien in het budgetsegment, en zelfs bij de duurdere smartphones.

Een minder duurzame beslissing is de keuze om de smartphones met microUSB uit te rusten in plaats van de nieuwe USB-C-standaard. Daar is op zich momenteel nog niet veel mis mee, we zitten immers nog in een overgangsfase, maar elk bedrijf dat het nalaat om mee op de kar te springen, werkt als een vertragende factor op dat proces. HMD Global geeft financiële overwegingen als reden aan, er moesten nu eenmaal compromissen worden gemaakt, maar we hopen dat ze bij een volgend toestel toch de overstap maken.