Netflix en YouTube streamen in de allerhoogste resolutie, je favoriete muziek beluisteren via Spotify en online de tofste games spelen met of tegen je vrienden. De perfecte entertainmentervaring beleef je tegenwoordig gewoon bij je thuis. Laptop, smart-tv en gameconsole worden vaak tegelijkertijd gebruikt, maar wat als je wifisignaal niet sterk genoeg is in je multimediakamer omdat je router te ver weg staat?

Om dat euvel op te lossen, is er nu GigaGate van devolo. Optimaal internet, waar je maar wilt. Je installeert ‘m in een-twee-drie en al je applicaties of toestellen in je thuisnetwerk halen snelheden tot wel 2 gigabyte per seconde, wat zorgt voor een ongekende multimedia-ervaring. Beter wordt het niet voor de multimediagebruiker.

Clickx mag in samenwerking met devolo drie GigaGate-oplossing weggeven. Vul het formulier hieronder in om kans te maken.

Vul je gegevens hieronder in. E-mail * Voornaam * Achternaam * Schrijf mij in op de volgende nieuwsbrieven: e-Clickx – elke week op dinsdag en vrijdag e-Clickx Download van de dag – elke dag e-Clickx Download van de week – elke maandag e-Clickx Hints en Tips – elke week op woensdag

De wedstrijd loopt tot 20 juni 12u, daarna worden de winnaars verwittigd en krijgen ze spoedig de devolo Gigagate thuis toegestuurd. Lees hier alle details over ons wedstrijdreglement.