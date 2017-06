Score: 7/10

Prijs: €59,99

PROS Bouwkwaliteit

Aangename rubberen bekleding van de muis

Extra knoppen op toetsenbord CONS Onaangename materiaalkeuze voor het toetsenbord

Gladde toetsen

In de Logitech MK520 Advanced-doos vind je een draadloze muis en een draadloos toetsenbord. Je verbind beide dingen met je computer via Logitechs universele dongle. Beiden voelen best kwalitatief aan, in lijn me de vraagprijs van ongeveer 60 euro. Dat is niet overdreven duur, maar evenmin spotgoedkoop. De muis is best licht maar voelt niet rommelig aan, met dank aan de met rubber bekleedde zijkant. Op de twee standaardknoppen en een scrollwiel na, vind je geen extra functies op het draadloze ding. Ze licht echter goed in de hand en werkt accuraat.

Het toetsenbord zelf is eveneens stevig al voelen de zes multimediaknoppen bovenaan nogal goedkoop aan. Het toetsenbord zelf is vervaardigd uit plastic met een licht oneffen textuur, en daar kan ik met de beste wil van de wereld niet positief over zijn. Het plastic voelt niet goedkoop aan maar is op de één of andere manier toch onaangenaam om mee te typen. Het vervelendste is de gladheid van de toetsen. Wanneer ik aan een flink tempo wil doorschrijven, gebeurt het meer dan eens dat een vinger van de juiste toets glijdt. Dat is een uniek probleem dat ik nog bij geen enkel ander toetsenbord meemaakte. De gladheid en het vreemde gevoel van het klavier maken dat ik het toetsenbord als bijzonder heb ervaren.

Op papier doet Logitech niets verkeerd met deze set. De bouwkwaliteit is degelijk en alles werkt goed. Toch kan ik het toetsenbord niet aanraden voor wie intensief typt.