Vanaf vandaag vind je een radicaal vernieuwde versie van Skype in de appwinkels van Google, terwijl andere platformen spoedig zullen volgen. “We introduceren de volgende generatie van Skype om het samen en elke dag ervaren van het leven gemakkelijk te maken,” aldus het bedrijf in zijn officiële aankondiging.

Skype heeft sinds zijn overname door Microsoft in 2011 al verschillende gedaantes doorlopen. Tijdens die metamorfoses voegde het bedrijf een paar nieuwe functies toe, zoals groepschats via video en de web-app van Skype. De grootste inspanningen gingen echter naar het uitzicht van de interface en de steeds schuivende prioriteit van video, audio en chat bij de dienst.

Slim afgekeken

Bij deze laatste transformatie heeft Microsoft nu duidelijk het zwaartepunt bij de chatkwaliteiten van de app gelegd. Hierdoor komt het in het vaarwater van heel wat sterke concurrenten als Whatsapp, Messenger, iMessage en Snapchat. Het heeft ook, net als Facebook, erg goed gekeken naar die laatste.

Met de nieuwe functies Capture en Highlights brengt Skype zijn eigen versie van Snapchat. De capture-modus is beschikbaar naast chat en opent automatisch je camera. Net als bij Snapchat kan je tekst of stickers toevoegen. Highlights is een imitatie van Snapchat Stories en maakt het mogelijk om een feed van je foto’s aan te leggen, waarop je vrienden kunnen reageren met commentaren of emoticons. Die emoticons worden nu trouwens ook ondersteund in chat- en videoberichten, samen met banners.

Squiggles

De luchtblauwe kleur die lange tijd het handelsmerk van Skype is geweest is ingewisseld voor een strakkere witte interface en nieuwe designaccenten zoals de “squiggles”, de kronkelende lijnen die je onder andere ziet wanneer iemand bezig is om iets te typen. Microsoft maakt ook het vinden en toevoegen van nieuwe contacten of chatbots makkelijker met een universele zoek-functie.

Microsoft plant om de app eerst naar Android uit te rollen in de komende vier weken, zo weet zdnet. Daarna volgt iOS en later Windows, Mac, Linux, de web-app en Xbox.