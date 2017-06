De NMBS hakt eind dit jaar of begin volgend jaar de knoop door over welke provider het draadloze internet zal leveren in zijn treinstations. Dat heeft federaal Minister van Mobiliteit François Bellot gezegd in een interview op de RTBF-radio.

Het is onduidelijk of de aangeboden wifi compleet gratis zal zijn of op één of andere manier een betaling zal veronderstellen. De NMBS voerde vorig jaar een kort experiment van drie maanden uit met wifi op de trein, tussen de lijn Eupen-Oostende. Dat was een gratis proefproject, maar over het permanente aanbod stelde men toen wel dat het “mogelijk” betalend zal zijn.

De Belgische spoorwegen werken al verschillende jaren aan een plan om internet te voorzien voor reizigers, een ambitie die voor het eerst uitgesproken werd door de vorige CEO Jo Cornu. Het aanbieden van wifi in de stations is enkel de eerste fase van het project. Later in 2018 zullen ook de treinen zelf stapsgewijs uitgerust worden met wifi-capaciteit. De nieuwe treinstellen die men dat jaar in gebruik wil nemen zullen standaard voorzien zijn van draadloos internet.

Maar eerst moet de NMBS dus beslissen welke telecomoperator de opdracht krijgt. Minister Bellot heeft er alvast een goed oog in: “Voor de stations zou het snel moeten gaan”.