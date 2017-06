Western Digital lanceert twee nieuwe high-end SSD-reeksen: WD Blue en SanDisk Ultra 3D. Afgezien van de naam zijn er erg weinig verschillen te ontdekken tussen de line-ups. Beide merken zullen gebruik maken van de nieuwe 64-laagse 3D NAND-technologie die oorspronkelijk ontwikkeld werd door SanDisk.

Begin 2016 nam Western Digital SanDisk over, sindsdien introduceert het geleidelijk aan de knowhow die het zo in huis kon halen bij zijn producten. Nog maar twwee maanden geleden lanceerde het zijn eerste draagbare SSD. Met zijn huidige aankondiging maakt WD duidelijk dat het het SanDisk-naam (nog) niet wil laten verdwijnen en meer voordeel ziet in het gebruiken van de reputatie van het merk dan het samensmelten van de beide. WD Blue en SanDisk Ultra 3D omvatten identieke SSD’s aan, zowel in capaciteit als controllers en prestaties. Het enige verschil is dat WD Blue de SSD’s naast de gangbare 2,5 inch ook in M.2 2280-formaat voorziet en SanDisk niet.

De drives zijn beschikbaar in capaciteiten van 256 GB, 500 GB, 1 TB en 2 TB. De toepassing van de meer geconcentreerde 3D NAND zorgt ervoor dat de SSD’s meer snelheid leveren aan een lager energieverbruik, zo belooft Western Digital. De lees- en schrijfsnelheid ligt op 560/530 MBps, de Mean Time to Failure (MTTF) bedraagt 1,75 miljoen uur. Het bedrijf wil de producten in het derde kwartaal van 2017 op de markt brengen, ergens tussen juli en september. Voor de SSD’s met 256 GB vraagt WD een prijs van 99 dollar, van de andere producten heeft het bedrijf het prijskaartje nog niet onthult.