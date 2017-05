De Macbook Air is dan toch niet dood en begraven. Vorig jaar kreeg de Macbook Pro-lijn een grote vernieuwing, en leek de Air-reeks ten dode opgeschreven. Het enige overblijvende model was verouderd en leek nog slechts een zoethoudertje voor wie geen ‘echte’ Macbook in huis wou halen. Apple lijkt de fans nu toch nog een betaalbaar alternatief aan te reiken.

Binnenkort is het weer tijd voor WWDC, de ontwikkelaarsconferentie van Apple. Traditiegetrouw worden daar nieuwe besturingssystemen en hardware voorgesteld. Onder meer iOS 11 zal het levenslicht zien. Grote verrassing is echter dat, volgens Bloomberg, de Macbook Air een opvolger krijgt.

Onder het stof

De Macbook Pro-reeks zal een update krijgen met onder meer een nieuwere processor. De Macbook Air zal waarschijnlijk eveneens een nieuwere processor krijgen, maar hoogstwaarschijnlijk zal die naar Windows-normen nog steeds verouderd zijn. Niettemin krijgen mogelijke klanten die niet té veel willen betalen voor een Mac opnieuw de mogelijkheid om aan een aanvaardbaar prijspunt een Apple-computer te kopen. Verder zijn er over de Air verder geen concrete details gekend.

De Macbook, het toestel van 12 inch, krijgt ook een kleine update. Deze computer doet het sinds zijn geboorte met een Core M-chip van Intel en daar zal geen verandering in komne, maar de technologie ging toch voldoende vooruit om een upgrade wenselijk te maken. Het RAM-geheugen zou daarnaast worden opgevoerd tot 16 GB, in plaats van de huidige limiet van 8. Fans mogen hopen op een tweede usb-C-poort, aangezien eentje toch te weinig is, maar ze dromen best niet te hard.