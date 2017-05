Andy Rubin, medeoprichter van Android, heeft eindelijk zijn nieuwe project aan de wereld voorgesteld. Met zijn nieuwe bedrijf Essential brengt het de Essential Phone op de markt. De smartphone heeft flinterdunne bezels rond het scherm en moet het idee van de modulaire telefoon nieuw leven inblazen.

Net als de Samsung Galaxy S8 (799 euro bij Coolblue) en LG G6 (749,99 euro bij Coolblue) bestaat de voorkant van de Essential Phone nagenoeg volledig uit scherm. De bezels werden nog verder teruggedrongen om plaats te maken voor het 5,71 inch display met een unieke 19:10-schermverhouding en 2560 x 1312 resolutie. Het scherm loopt helemaal door tot de bovenrand van de smartphone, waar zowel Samsung als LG nog wat ruimte voorzien voor allerlei sensoren. Er is alleen een uitsparing in het scherm centraal bovenaan voor de selfiecamera. Langs de zijkant zijn de bezels evenwel nog altijd iets dikker dan bij de Galaxy S8 met zijn aflopend scherm.

Onder de motorkap zitten de gewoonlijke ingewanden voor een Android-vlaggenschip: een Snapdragon 835 van Qualcomm, 4 GB RAM en 128 GB opslagcapaciteit. De batterij heeft een capaciteit van 3.040 mAh en opladen gebeurt via USB-C.

Het ontwerp van de telefoon is elegant, maar ook bijzonder sober. Er is zelfs geen logo op te bespeuren. De keuze van materiaal viel op titanium en keramiek, wat veel robuuster moet zijn dan het aluminium chassis van de meeste andere premium telefoons. De 3,5 mm-aansluiting schittert door afwezigheid, maar er zal wel een dongle in de doos worden bijgeleverd.

Modules

Terwijl bedrijven als Google en Lenovo in 2016 al aantoonden dat de markt (nog) niet klaar is voor de modulaire smartphone, wil Essential het dit jaar toch opnieuw proberen. De Essential Phone is uitgerust met een magnetische connector om allerlei extra modules te monteren waar de telefoon draadloos mee kan communiceren.

Essential toonde reeds een 360°-camera die je op de bovenkant van de telefoon vastzet en werd ook al een oplaaddock ontwikkeld. Wellicht kan ook het ontbreken van de koptelefoonaansluiting nog worden opgelost met behulp van een module.

Dubbele camera

Achteraan op de telefoon zit een dubbel camerasysteem, dat je het beste kan vergelijken met dat van de Huawei P9 en P10 (599 euro bij Coolblue). Net zoals bij Huawei’s telefoons heeft de tweede camera een monochrome sensor die meer licht kan opvangen, waardoor je gedetailleerdere foto’s krijgt en betere resultaten in mindere lichtomstandigheden. De camera heeft een resolutie van 13 megapixel en kan 4K-video filmen aan 30 fps. Ook de selfiecamera kan filmen in 4K.

Beschikbaarheid

De Essential Phone lanceert in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten waar je het toestel op de kop kan tikken voor 699 dollar. De 360°-camera kost normaal 199 dollar, maar er geldt een tijdelijk aanbod waarbij je voor smartphone en camera maar 749 dollar betaalt. Een beschikbaarheid in andere regio’s wordt op een later moment bekendgemaakt. Mogelijk wordt dan ook al duidelijk of de smartphone al dan niet zijn weg naar de Benelux vindt.