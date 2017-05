Een zonnedak dat een derde goedkoper is dan Tesla’s product en bovendien in de helft van de tijd kan geïnstalleerd worden, het klinkt haast te mooi om waar te zijn. De Amerikaanse start-up Forward Labs beweert het technologische hoogstandje in zijn catalogus te hebben. Of het energieopwekkende dak ook naar Europa komt, is nog niet duidelijk, maar het toont aan dat het Amerikaanse automerk knagende concurrentie krijgt.

Een monokristallijn geheel

Net zoals Tesla’s Solar Roof lijkt deze variant sterk op een klassiek dak. Forward Labs koos ervoor om zijn huisbedekking te vervaardigen uit synthetisch monokristallijn. Dit materiaal biedt het voordeel dat ze meer energie kan genereren, maar het is wel duurder dan zijn polykristallijnen broers door het langere productieproces. Toch is dit zonnedak maar liefst een derde goedkoper dan Tesla’s Solar Roof. Volgens de CEO Hilary Mason betaal je ongeveer 84 euro per vierkante meter.

Het grote verschil met zijn concurrenten is dat de variant van Forward Labs bestaat uit één groot, gelaagd geheel in plaats van verschillende energieopwekkende dakpannen. Daardoor zou de installatie een pak vlotter verlopen: in amper enkele dagen tijd ligt er een gloednieuw, hypermodern dak op je huis. Gebruikers van het sociaal platform Reddit vrezen echter dat je bij de kleinste barst heel het dak zou moeten openbreken. Forward Labs ontkracht deze mythe en stelt zijn potentiële klanten gerust. Als er een paneel breekt, kan die gemakkelijk ‘uitgepopt’ en vervangen worden door een nieuwe dakpan.

In Vlaanderen?

Het nieuwe, milieuvriendelijke dak is momenteel verkrijgbaar in acht verschillende kleuren, maar in principe moet in de toekomst het volledige kleurenspectrum mogelijk zijn dankzij een chromatische laag. In Amerika kan je nu al een bestelling plaatsen, waarop de installatie volgend jaar volgt. We zijn benieuwd of de Amerikanen op termijn ook in Europa zullen leveren of dat Europese bedrijven hun voorbeeld zullen volgen.