ARM heeft aangekondigd dat het drie nieuwe processorreeksen klaar heeft. De chiparchitect maakt hierbij voor het eerst gebruik van zijn Dynamiq-design, waardoor chipfabrikanten zoals Qualcomm meer designopties krijgen. De nieuwe architecturen hebben op alle vlakken prestatieverbeteringen en zijn geoptimaliseerd voor machine learning.

Cortex-A75

De eerste nieuwe architectuur die ARM aankondigt, is de Cortex-A75, die thuishoort bij de vlaggenschippenreeks van het bedrijf. De chip heeft een single-thread prestatieverbetering van 22 procent ten opzichte van de A73. Bovendien zorgt de architectuur voor 16 procent hogere geheugentroughput en is zijn Geekbench-score 34 procent hoger dan bij de voorgaande architectuur.

De Cortex-A75 kan tot 2 Watt vermogen verwerken, waardoor de chip tot 30 procent meer prestaties levert op toestellen met een groot scherm. De architectuur is hierdoor ideaal voor Windows op ARM. De chiparchitect richtte zo’n 1,5 jaar geleden om diezelfde reden al een Large Screen Compute-afdeling op. Het bedrijf zit dankzij deze inspanningen grote concurrent Intel op de hielen.

ARM Cortex-A55

Ook de mid-range CPU-architectuur van ARM is aan een vernieuwing toe. De Cortex-A55 heeft de hoogste energie-efficiëntie van alle mid-range CPU’s van de chiptekenaar. Bovendien gebruikt ARM een nieuw ontwikkeld geheugensubsysteem en verandert het bedrijf hoe de CPU-caches werken. Dankzij deze nieuwe werking heeft de Cortex-A55 een verdubbeling van zijn geheugenprestaties.

De nieuwe mid-range core is 10 tot 30 procent beter, naar gelang de toepassing. De architectuur is tot 15 procent energie-efficiënter, levert tot 18 procent betere single-threadprestaties en kan dankzij het gebruik van Dynamiq in tien keer zoveel configuraties worden gebruikt. Dat komt doordat in het verleden de ARM-architectuur toeliet dat je een cluster van grote CPU’s (A7x) combineerde met evenveel kleine CPU’s (A5x). Nu kan je echter grote CPU’s combineren met zoveel kleine CPU’s als je wilt. Hierdoor zijn re in totaal 3.000 verschillende configuraties mogelijk.

Mali-G72

ARM kondigt ten slotte de Mali-G72 aan. Deze architectuur heeft een energie-efficiëntieverbetering van 25 procent ten opzichte van de G71. Bovendien levert de chip 20 procent meer prestaties per vierkante millimeter en scoort de CPU 17 procent beter dan de G71 op machine learning benchmarks.

Machine learning

ARM focust zich met zijn updates onder andere op machine learning. Het bedrijf verwacht dat artificial intelligence de komende 3 à 5 jaar 50 keer beter wordt en hoopt hieraan bij te dragen met een betere architectuur en software-optimalisatie. De set processors die ARM aankondigde is de eerste set processingcomponents die specifiek ontworpen zijn om de uitdagingen van machine learning aan te gaan.

Timing

De nieuwe architecturen van ARM werden eind vorig jaar al voorgesteld aan de partners van het bedrijf. Hierdoor hebben de chipbakkers al enkele maanden de tijd gehad om te bekijken hoe ze de A75- en A55-architectuur in hun chips toepassen. ARM verwacht dat nieuwe mobiele toestellen met de architecturen tijdens het eerste kwartaal worden uitgerold.

ARM spreekt echter eveneens over de zogenaamde ‘China-snelheid’. De Chinese smartphonemakers staan erom bekend om nieuwe chips erg snel in hun toestellen te gebruiken. Zo werd de Huawei Mate 9 slechts acht maanden nadat ARM de Mali-G71 lanceerde voor zijn partners als uitgerold. Indien de Chinese smartphonemaker wederom zo snel is, kan je je aan de eerste toestellen met de nieuwe architecturen van ARM nog dit jaar verwachten.