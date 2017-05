Microsoft breidde de Windows Store een week geleden uit met SUSE en Fedora, twee besturingssystemen op basis van Linux. Dankzij de apps is het mogelijk om ook Linuxprogramma’s op je pc te gebruiken. Ga er echter niet zomaar van uit dat je de software ook op Windows 10 S zal kunnen gebruiken, ook al zit ze in de Store. Microsoft heeft in een recent blogbericht duidelijk gemaakt dat dat niet mogelijk zal zijn.

“Gewoon omdat een app uit de Store komt, betekent dit niet automatisch dat deze veilig en geschikt is voor gebruik op Windows 10 S,” schrijft senior program manager bij Microsoft Rich Turner. “Er zijn sommige apps die niet op Windows 10 S zullen draaien, waaronder alle commandolijn-apps, shells en consoles.”

Turner beklemtoont andermaal dat Windows 10 S gericht is op gebruikers die op zoek zijn naar een systeem dat gewoon werkt, “mensen die doorgaans geen tijd en inspanningen willen spenderen aan het sleutelen aan hun computer”. Om die reden zal Microsoft bij voorbaat apps zoals Fedora en SUSE uitsluiten van het platform. Wie toch wil proeven van Linux op een Windows 10 S-computer zal gebruik moeten maken van de uitweg die Microsoft aanbiedt, namelijk het upgraden naar Windows 10 Pro.