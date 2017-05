Met de zin “het leven is eenvoudiger op een iPhone” probeert Apple Android-gebruikers te overhalen om de overstap naar iOS te maken. In het verleden focuste Apple zich op zijn Move to iOS-app om Android-gebruikers voor zich te winnen. Nu heeft het Amerikaanse bedrijf een volledige webpagina en verschillende filmpjes gewijd aan de superioriteit van zijn iPhone.

Webpagina

Op zijn switch-webpagina legt Apple uit dat het eenvoudig is om je Android-toestel te verwisselen voor een iPhone. Nadat je de move to iOS-app hebt gedownload, kan je al je bestanden overhevelen naar je nieuwe toestel. Ook de kwaliteit van Apple zijn camera passeert de revue. “Er worden meer foto’s genomen op een iPhone dan op eender welke andere camera in de wereld,” schrijft Apple.

Verder vertelt Apple waarom zijn toestel sneller is dan Android-smartphones, legt het bedrijf uit hoe eenvoudig een iPhone is om te gebruiken en vertelt het over zijn Messages-app. Onderaan de pagina toont Apple de iPhones die momenteel beschikbaar zijn. Apple neemt je huidige smartphone over voor bedragen tot 260 dollar.

Video’s

Indien een webpagina niet voldoende is om je te overhalen een Apple-klant te worden, heeft Apple nog verschillende filmpjes klaar staan. De video’s van 15 seconden tonen waarom Apple zijn toestellen superieur zijn.

Record

Apple heeft de laatste tijd een groei gezien in het aantal mensen die van Android naar iOS stappen. Tijdens het vrijgeven van de kwartaalcijfers vertelt Tim Cook dat Apple tijdens het kwartaal de grootste absolute cijfers van overstappers buiten China ooit heeft gedetecteerd. Zo weet Macrumors. De omzet van het bedrijf is hierdoor gestegen van 50,6 miljard naar 52,9 miljard dollar voor hetzelfde kwartaal.