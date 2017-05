Applicaties in de Play Store krijgen voortaan een rapport van Google. Slechte leerlingen vliegen een bank achteruit. Google wil ontwikkelaars er toe aanzetten technisch kwalitatieve apps in de winkel te plaatsen, zodat het Android-ecosysteem netjes blijft en ondermaatse applicaties de Android-ervaring niet torpederen.

Ontwikkelaars wiens apps het slecht doen, krijgen een waarschuwing via Google’s ontwikkelaarsconsole. Technisch inferieure applicaties worden bovendien minder gepromoot in de app-winkel, wat concreet betekent dat slechte applicaties een eenzame dood in een obscuur hoekje te wachten staat.

Concreet gaat Google apps beoordelen op zes punten. Applicaties die slechter scoren op die puntjes dan 75 procent van het ecosysteem, krijgen een waarschuwing. Het gaat om apps die vastlopen en niet reageren, crashen, toestellen meer dan een uur wakker houden, meer dan tien keer per uur een toestel wakker maken, geen 60 fps halen en apps die af en toe bevriezen. Vooral een vlotte ervaring en goede batterij optimalisatie staan dus centraal. Over inhoud of design wil Google zich niet uitspreken.

Het strengere toezicht van Google kadert in de aanpak van de technologiereus voor Android O. Optimalisatie staat daar, vermoedelijk niet toevallig, centraal.