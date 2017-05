Het verwijderen van iCloud-nota’s is niet zo definitief als je zou denken. Zelfs na de periode van 30 dagen die Apple vooropstelt om een bestand permanent te verwijderen van zijn cloudserver, zijn er nog nota’s te recupereren. Dat ontdekte het Russische veiligheidsbedrijf ElcomSoft.

Toch niet gewist

ElcomSoft kon op een iPhone die het als testobject gebruikte verschillende notities terughalen die normaal gezien al maanden en zelfs jaren geleden verwijderd zouden moeten zijn van de cloud. De oudste bestanden gingen terug tot 2015.

Het securitybedrijf maakte voor dat kunstje gebruik van gespecialiseerde software. Het is dus niet zo dat iemand die je Apple-toestel op een onbewaakt moment vastheeft, opeens verwijderde notities zal kunnen bekijken. Wel zou iemand met slechte bedoelingen en digitale inbreekkennis van Apples nalatigheid kunnen profiteren.

Dit is niet de eerste keer dat ElcomSoft op bestanden stuit die normaal gezien door Apple gewist hadden moeten zijn. Het stelde hetzelfde ook al vast voor foto’s op iCloud, en de zoekgeschiedenis van Safari. De ontdekkingen brengen het bedrijf ertoe om de motieven van Apple in vraag te stellen. “Welke andere data waarvan je niet wilt dat Apple deze bijhoudt staat nog ergens op een server bij het bedrijf? En vernietigt Apple deze verwijderde bestanden definitief, of verbergt ze deze simpelweg of verplaatst ze deze naar een andere server?”