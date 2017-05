Op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O beloonde Google de beste Android-apps van het afgelopen jaar. In maar liefst twaalf categorieën werd een kroonprins gekozen die zich een heel jaar lang de beste van zijn niche mag wanen. Van indie games tot vr-apps en apps met een grote sociale impact: als je nog een leuke app zoekt, vind je die ongetwijfeld tussen een van de winnaars.

Beste app

De prijs van beste app gaat naar Memrise, een hulpmiddel bij het leren van vreemde talen. Onder het mom van een avonturenspel leer je onder meer Frans, Engels, Duits, Chinees of Koreaans. De beste app voor kinderen is Animal Jam – Play Wild! Het is een soort Second Life voor kinderen, maar dan met dieren. Ouders krijgen bovendien een zekere mate voor controle, waardoor je je kind onder gepast toezicht kennis kan laten maken met een sociale online wereld.

Games

De beste indie game is Mushroom 11, een spel over een post-apocalyptische wereld. Het kost 5,49 euro, maar dat vindt Google meer dan de moeite waard. De prijs voor de beste start-up gaat naar Hooked: een app die iedereen zijn eigen mini-horrorserie laat delen. Aan de hand van sms-achtige boodschappen word je meegelseurd in een spannend verhaal. Er zijn vele ‘professionele’ verhalen beschikbaar, maar je kan even goed je eigen verhaal maken en delen.

De beste ‘gewone game’ is Transformers: Forged to Fight. Het is spel is free-to-play, met in-app-aankopen. Je kruipt in de huid van Optimus Prime om de Decepticons de duivel aan te doen. Het beste multiplayerspel is ouwe getrouwe Hearthstone. Het spel met de grootste sociale impact is volgens Google ShareTheMeal, een app die probeert zijn gebruikers te sensibiliseren voor ondervoedde kinderen overal ter wereld.

Android Wear

Op Android Wear vind je niet zomaar een goede app. Google wist er toch eentje uit te pikken: Runtastic Hardlopen & Fitness. Voor een app op je horloge is hij wel degelijk zeer uitgebreid. Voor handigheidjes op je smartphone moet je volgens Google dan weer bij IFTTT zijn. De automatiseringsapp is populairder dan ooit tevoren en dat laat zich voelen met een prijs.

Ten slotte bekroonde Google entertainment-apps. Zo wint Red Bull TV de prijs voor beste tv-app met zijn extreme sports. De beste VR-app is Virtual Virtual Reality: een zeer uitgebreid platform voor vr-ervaringen – de app kost tijdelijk 5 euro, doorgaans kost hij er 10. De beste AR-app is het gratis Woorld, een hulpmiddel om jouw innerlijke kind nog eens naar boven te halen.