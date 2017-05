Android Go is een lightversie van Googles mobiele besturingssysteem toegespitst voor gebruik in ontwikkelingslanden. Voor Google is dit al de tweede poging om een budgetvariant te lanceren, na het gelijkaardige Android One programma. Het bedrijf kon zich tijdens de openingsspeech van Google I/O 2017 al op de borst kloppen dat er 2 miljard actieve Androidtoestellen zijn, maar het wil duidelijk verzekeren dat het ook de volgende miljard gebruikers kan binnenhalen in de belangrijke opkomende markten.

De afslanking is gericht op het voorzien van een adequate Android-ervaring, ook bij een smartphone met weinig werkgeheugen. Android Go kan op toestellen met 512 MB RAM werken. Daarbij hoort ook een aangepaste Google Play Store die de klemtoon legt op apps die minder bandbreedte en RAM opeisen. Om ontwikkelaars aan te moedigen dergelijk apps te maken, lanceert Google het programma ‘Building for billions’.

Androidtoestellen met minder dan 1 GB aan RAM zullen in de toekomst automatisch Android Go draaien, beginnend met een variant van Android O. Google is van plan om ook toekomstige updates naar het budgetplatform te vertalen en die updates op regelmatige basis aan te bieden aan gebruikers. Of Android Go meer succes zal hebben dan Android One moet de toekomst uitmaken.