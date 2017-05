Zelfs voor een bedrijf met een miljardenomzet als Facebook is een boete van 110 miljoen euro wel even slikken. De Europese Commissie legde de bestraffing op omdat het vaststelde dat het bedrijf zowel antitrust-afspraken als databeschermingsregels niet na kwam na de aankoop van Whatsapp in 2014.

Data delen

Facebook had bij de overname van Whatsapp immers belooft aan de Europese autoriteiten dat het de data van de app niet zou combineren met deze van zijn sociale netwerk. Dit moest zowel de concurrentie met andere technologiebedrijven eerlijk houden en de privacy van gebruikers beschermen. Facebook kwam vorig jaar echter op zijn belofte terug en begon wel met het delen van gebruikersdata tussen beide platformen.

De Europese lidstaten en privacybelangengroepen waren duidelijk niet opgezet met die gang van zaken, en bedongen een half jaar geleden al een tijdelijke stop van de uitwisseling van gegevens tussen Whatsapp en Facebook.

Duidelijk signaal

“De beslissing van vandaag stuurt een duidelijk signaal naar bedrijven dat ze alle aspecten van de overnameregels van de EU moeten volgen,” laat bevoegd eurocommissaris Margrethe Vestager opteken in het officiële statement over de boete. De Commissie stelt dat Facebook minstens door nonchalance de eerder afgesproken regels overtrad en daarvoor gestraft moet worden. Tegelijkertijd was het ook positief over het feit dat Facebook zijn fout toegaf en zonder problemen zijn medewerking verleende om tot een oplossing te komen. In het licht daarvan kwam het tot een “proportioneel” boetebedrag.

Facebook van zijn kant verklaart dat het niet bewust de Europese Commissie wou misleiden, en beklemtoonde dat de gemaakte fouten geen invloed hadden gehad op de uiteindelijk beslissing van de EU om de overname van Whatsapp het groene licht te geven, wat de Commissie ook heeft bevestigd.