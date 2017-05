Het lijkt erop dat Siri in de nabije toekomst een intelligentieboost zal krijgen. Apple heeft een overnamedeal gesloten met de start-up Lattice Data. De precieze details van de aankoop zijn niet bekend gemaakt, maar een bron wist aan TechCrunch te vertellen dat Apple zo’n 200 miljoen dollar veil had voor de AI-specialist.

Donkere data

Lattice Data legt zich toe op ‘dark data’ of ongestructureerde data. Data heeft maar waarde voor een bedrijf als deze in betekenisvolle categorieën of relaties is opgedeeld – bij ongestructureerde data is dit niet het geval. Om dit met een concreet voorbeeld duidelijk te maken: je hebt allerlei potjes voor je staan met een verschillende inhoud. Omdat er echter geen labels op plakken, moet je zelf nog voor elk potje gaan bepalen wat er precies inzit. Het omzetten van dark data naar bruikbare data is daarom vaak tijdrovend.

Om dat obstakel te overkomen ontwikkelde Lattice Data een AI-gestuurd algoritme om dark data te ordenen. Bijna 70 tot 80 procent van alle verzamelde data online is ongestructureerd, waardoor het nut van een dergelijk algoritme niet te onderschatten valt.

Dat Apple Lattice Data zal inzetten om Siri te versterken lijkt logisch. Lattice Data zou de afgelopen tijd met verschillende bedrijven hebben samengezeten om te “praten over het verbeteren van hun AI-assistenten”, waaronder ook Amazon en Samsung.