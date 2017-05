Proximus en Tessares zijn klaar om hun ‘Access Bonding’-oplossing nationaal uit te rollen. De technologie moet sneller internet mogelijk maken in uitgestrekte landelijke en weinig bevolkte gebieden.

Access Bonding werd ontwikkeld door Tessares, een spin-off van de Université Catholique de Louvain, en maakt gebruik van het ‘Multipath TCP’-protocol (MPTCP) om de sneheden van bestaande vaste (DSL) en mobiele (4G/LTE) netwerken in één verbinding te combineren. Dat moet de surfervaring voor klanten die ver van de straatkast wonen drastisch verbeteren.

MPTCP werd viertig jaar geleden uitgevonden en wordt door meer dan 90% van het wereldwijde internetverkeer gebruikt. Het is een verzameling uitbreidingen op het Transmission Control Protocol (TCP) die een client toelaat een meervoudige verbinding met dezelfde doelhost op te zetten via meerdere netwerkadapters. In mensentaal komt dat er op neer dat als een wifi-verbinding wegvalt of niet stabiel genoeg is, een client bijvoorbeeld op een reserveverbinding via mobiele data beroep kan doen.

Nationale test

Na enkele succesvolle laboratoriumtests, ging in juni 2016 een eerste pilootproject van start in de Waalse gemeente Frasnes-les-Anvaing om de hybride internettechnologie in reële situaties te testen. Dat pilootproject was een succes. Proximus-klanten konden genieten van internetsnelheden die tot 20 Mbps hoger lagen dan voordien.

Proximus wil het pilootproject nu uitbreiden naar het hele land om de haalbaarheid van een nationale commerciële lancering later dit jaar te beoordelen. Het doel van de operator is om in heel België toegang tot snel internet te garanderen, in overeenstemming met de doelstellingen van de Digitale Agenda van de EU. Die wil dat alle Europeanen tegen 2020 toegang hebben tot internetsnelheden van minstens 20 Mbps, en dat de helft van alle gezinnen minstens van 100 Mbps kan genieten.

Ook grote concurrent Telenet heeft recent een aantal nieuwe technologieën geïntroduceerd om de prestaties van zijn netwerk, meer bepaald de wifi-ervaring, voor zijn klanten te verbeteren.