Een testversie van Android O is sinds vandaag publiekelijk beschikbaar. Om de update binnen te halen moet je je registreren op de officiële Android bèta-pagina. Eens de registratie is voltooid, krijg je de preview op je smarphone via een over-the-air update. Ook wie zich eerder al inschreef voor het bètaprogramma van voorgaande Androidversies, moet zich opnieuw aanmelden. Deze toestellen komen in aanmerking voor de preview: Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C, Pixel en de Pixel XL.

Google kondigde het nieuws aan op ontwikkelaarsconferentie Google I/O, samen met een overzicht van de nieuwe functies die het in versie 8.0 naar smartphones en tablets zal brengen. Voor gewone gebruikers waren er weinig nieuwtjes te rapen, de meeste demo’s die Google op het podium demonstreerde behelsden functies die al bekend waren sinds de uitrol van de ontwikkelaarspreview.

Vloeiende ervaringen

Onder de noemer ‘fluid experiences’ op Android toonde het bedrijf onder andere de nieuwe Picture-in-picture modus en een verbeterde autofill voor wachtwoorden en andere veelgebruikte persoonlijke informatie. Nieuws zijn ook de notificatie ‘dots’: bolletjes die op app-icoontjes zelf verschijnen om aan te geven dat je een melding hebt. Android O zal ook een slimmere copy/paste-functie bevatten die kan raden welk stuk tekst je precies wil kopiëren. Dat moet de hoeveelheid aan vloeken beperken die je uit omdat je met je vingers niet het juiste stukje tekst weet te markeren.

Google lijkt zich met Android O voornamelijk te concentreren op het versterken van de basisfuncties van je smartphone. Het bedrijf kondigde verschillende verbeteringen aan die snelheid, veiligheid en autonomie verhogen. Zo zal Android O dankzij nieuwe slimme algoritmes nog beter omgaan met de kracht en het batterijleven van een mobiel toestel. Google belooft dat apps dubbel zo snel zullen starten op Android O in vergelijking met Nougat. Daarnaast komt er ook een nieuw Google app: Google Play Protect. Deze moet het werk dat Google steekt in het controleren van apps op malware meer zichtbaar maken.