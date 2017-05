Audi en Volvo zullen in hun nieuwe generatie wagens Android integreren. Het gaat hierbij niet om Android Auto, maar een integratie van het volledige mobiele besturingssysteem zoals we dat op onze smartphone hebben. Dat maken zowel de automerken als ontwikkelaar Google bekend in een persbericht. Tijdens zijn ontwikkelaarsevenement I/O, die loopt van 17 tot 19 mei in de Verenigde Staten, zullen we een preview van het systeem te zien krijgen.

Zelfstandig systeem

Er zijn al 300 verschillende wagens die Android Auto ondersteunen, een systeem waarmee je een Android-telefoon aan het paneel van je voertuig kan koppelen. Deze app kan je simpelweg in de Play Store downloaden en maakt het dashboard van je wagen een pak slimmer. Vaak is het infotainmentsysteem van auto’s immers niet erg verfijnd en daarom besloten Audi en Volvo om komaf te maken met de oude software. Beide automerken plaatsen een eigen laag op het besturingssysteem, maar vervingen de interne architectuur in hun cockpit door de software van Google. Waarschijnlijk zal het nieuwe infotainmentsysteem draaien op Android Nougat (7.0).

Android zal niet alleen de centrale boordcomputer inpalmen, maar ook het dashboard achter het stuur. De combinatie van die twee schermen moet bestuurders in staat stellen om bijvoorbeeld de ramen en de airconditioning te bedienen. Daarnaast zullen de apps die beschikbaar zijn via Android Auto compatibel zijn, alsook digitale rechterhand Google Assistant.

Volvo

Binnen twee jaar mogen we al een Volvo-auto verwachten met een boordcomputer die op Android draait. Fans van de oude boordcomputer mogen daarbij op hun twee oren slapen, want de gebruikersinterface zal sterk lijken op het oude dashboard. “Vooral met het oog op ontwikkeling en flexibiliteit biedt Android vele mogelijkheden”, aldus Henrik Green, vice president bij Volvo. “Dankzij de integratie krijg je toegang tot een uitgebreide online wereld en honderden populaire apps.”

Daarnaast zal ook Google Local Search compatibel zijn, de lokale online zoekfunctie. Bestuurders van een Volvo met het oude Sensus-besturingssysteem krijgen deze applicatie reeds bij de eerstvolgende update.

Audi

Ook Audi omarmt de software van Google en zal het besturingssysteem lanceren in zijn nieuwe Audi Q8. Het nieuwe infotainmentsysteem moet klanten makkelijk toegang verlenen tot onder andere Spotify, Google Play Music en Google Assistant. Net zoals Volvo zal ook Audi een eigen laag plaatsen op Android, waardoor het dashboard herkenbaar blijft voor de bestuurders van de Duitse wagens. De autofabrikant houdt halsstarrig vast aan de navigatiesoftware HERE, maar bestuurders zullen ook de keuze krijgen om zich te laten gidsen door Google Maps.

Audi heeft daarbij enkele conceptafbeeldingen gelost van de nieuwe Audi Q8-generatie. Daarbij krijgen we een sneak peak hoe het Duitse automerk Android wil integreren in zijn boordcomputer.