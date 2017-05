Lenovo stelt twee nieuwe smartphones officieel voor: de Moto C en Moto C Plus. Net als bij de Moto G5 Plus (279 euro bij Coolblue) en de Moto E4 mikt de fabrikant andermaal op een zeer scherpe prijs-kwaliteit. De Moto C begint vanaf een prijs van 89 euro, maar het is het plus-model dat de interessantste specificaties kan voorleggen.

Kleurrijk en goedkoop

Het instapmodel start dus aan 89 euro: hiervoor krijg je een 5-inch telefoon met 1 GB RAM, 8 GB opslagruimte en een MediaTek-processor. Het scherm heeft een resolutie van 854 x 480, een batterij van 2.350 mAH en een 5 MP-camera. Met Android Nougat aan boord heeft het de recentste versie van het OS. Let wel op: het gaat hier om de 3G-versie. Het 4G-model met het snelste mobiele internet, met verder dezelfde hardware, kost je 99 euro. De Moto C komt tevens in vier kleuren: wit, goud, zwart en kersrood.

De Moto C Plus verschilt niet in afmetingen met de gewone Moto C: ook dit toestel heeft een 5-inch scherm, een MediaTek-chip en draait Android Nougat. De verbeteringen zitten bij de andere eigenschappen: een hogere resolutie (720p), een grotere batterij (4.000 mAh), een scherpere camera (8 MP) en meer geheugen (16 GB).

Alleen het krappe werkgeheugen van 1 GB is een minpuntje aan deze anders sterke budgettopper. De telefoon start aan een prijs van 119 euro. Ook de Moto C Plus is in de vier eerder vernoemde kleuren te verkrijgen. Het is enkel het Plus-model dat beschikbaar zal zijn in de Benelux, vanaf de eerste week van juni.