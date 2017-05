Android-updates zouden vanaf Android O sneller bij gebruikers moeten geraken. Dat maakt Google bekend op zijn ontwikkelaarspagina’s. Onder de noemer ‘Project Treble’ heeft het Android namelijk opgedeeld in modules, waardoor het voor smartphonefabrikanten makkelijker wordt om nieuwe software-updates sneller aan te passen naar hun eigen toestellen.

Beveiligingsupdates

Wie vandaag een Android-smartphone gebruikt, krijgt misschien twee keer per jaar een update toe. Dat betekent niet alleen dat je langer dan nodig op een verouderd besturingssysteem vastzit, maar ook dat het telkens te lang duurt vooraleer je broodnodige beveiligingsupdates toekrijgt.

Google brengt maandelijks een beveiligingsupdate uit, zodat schadelijke toestanden als ransomware kunnen worden geweerd. Doordat vele fabrikanten zoveel tijd nodig hebben om die door te sluizen naar hun gebruikers, vallen er meer slachtoffers dan nodig. Daarom ging Google aan de slag met zijn besturingssysteem. Het resultaat is modulair.

Modulair

Momenteel past Google zijn OS aan op bepaalde plaatsen, waardoor je, kort door de bocht, een heel nieuw OS krijgt. De fabrikanten krijgen de software toe en moeten dan aan de slag met toestelspecifieke functie, maar moeten daarnaast ook wachten op de chipfabrikant die eveneens een update moet uitbrengen, zodat Android kan samenwerken met de chips in de toestellen.

In het nieuwe systeem staat het chip-gedeelte helemaal los van de rest van de software. Een nieuwe update voor Android zal zo kunnen samenwerken met de hardware die aanwezig is, zonder eerst geoptimaliseerd te moeten worden. Fabrikanten kunnen dus veel tijd besparen. Project Treble zal beschikbaar zijn vanaf Android O(reo?) later dit jaar.

Fragmentatie

Google pakt eindelijk een probleem aan dat al jaren de achilleshiel vormt van zijn mobiele OS. iOS-fans wijzen steeds naar de fragmentatie van Android wanneer zij allemaal samen de update voor iOS X ontvangen. Die fragmentatie (verschillende fabrikanten met verschillende variaties op verschillende uitvoeringen) komt nu (deels) ten einde. Al blijft het afwachten of fabrikanten zich zullen aanpassen aan een nieuwe updatecyclus.