Microsoft biedt al enige tijd Linux Ubuntu aan via zijn Windows Subsystem voor Linux in Windows 10. Hier voegt het bedrijf nog enkele andere Linux-distributies aan toe. Zowel SUSE, als Fedora kan je voortaan terugvinden in de Windows Store. Hierdoor kan je Windows- en Linux-applicaties op je toestel gebruiken.

De Linux-installaties draaien in een gevirtualiseerde omgeving naast Windows 10. Je kan dezelfde command-line-tools gebruiken die je bij een normale Linux-installatie voor handen hebt en het is mogelijk om Linux-applicaties te installeren op je pc. “Windows is het enige platform dat zowel Windows- als Linux-apps naast elkaar kan draaien,” schrijft Terry Myerson van Microsoft in een blogpost.

Bash-shell

Behalve nieuwe Linux-distributies brengt Microsoft eveneens de Bash-shell naar het Azure-portaal, waar het de Azure Cloud Shell wordt genoemd. Deze shell werkt hetzelfde als Ubuntu Bash, maar is automatisch geconfigureerd zodat het met je gebruikersaccounts werkt. Microsoft rolt initieel een preview van de shell uit. Bovendien brengt het in een later stadium eveneens PowerShell naar het Azure-portaal.

Windows Server

Ten slotte brengt Microsoft het Windows Subsystem voor Linux naar Windows Server. Ontwikkelaars en administrators zijn hierdoor in staat om dezelfde scripts en tools te gebruiken die ze gewend zijn van Linux. Bovendien breidt Microsoft zijn Windows Insider-programma uit naar Windows Server. Vanaf deze zomer kunnen ontwikkelaars vroegtijdig nieuwe Windows Server-versies testen.