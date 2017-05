Op de Samsung Galaxy S8 krijg je gratis een mobiele antivirussuite meegeleverd, namelijk Intel Security. Vorige maand deed de blauwe processorfabrikant terug afstand van zijn antivirus en ging de dienst verder onder de oude naam McAfee. Je mag dus in de toekomst een software-update verwachten waarbij de applicatie een rode transformatie ondergaat. Dit is onderdeel van een samenwerking met de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant, zo meldt de beveiligingsspecialist in een persbericht. De collaboratie gaat trouwens verder dan de mobiele divisie van de Zuid-Koreaanse smartphonespecialist. Ook Samsung Smart TV’s en PC’s genieten in het vervolg van de beveiliging.

Geïntegreerde oplossing

Volgens een enquête die het rode beveiligingsschild voerde heeft 44% van zijn klanten schrik dat hun financiële gegevens zullen gestolen worden. Daarnaast wil 38% verhinderen dat hun persoonsgegevens worden blootgesteld. Daarom wil Aldus John Giamatteo, vice president van McAfee, dat je meteen beveiligd wordt als je toestellen uit de doos haalt. “Steeds meer apparaten zijn verbonden met elkaar, dus een goede beveiliging is noodzakelijk. Als één van je toestellen wordt aangevallen, kan je hele thuisnetwerk geïnfecteerd raken. Daarom bieden we een geïntegreerde oplossing aan voor toestellen van Samsung.”

Als je al in het bezit bent van Samsung’s gloednieuwe vlaggenschip, mag je binnenkort een software-update verwachten die de blauwe applicatie van Intel zal vervangen. Ook zal de gratis beveiliging beschikbaar zijn op de Galaxy S7, S7 Edge, S6, S6 Edge en Note 5. Ook de Samsung Smart TV wordt beveiligd, maar eigenaars van een Samsung PC krijgen slechts een proefperiode van 60 dagen voorgeschoteld. Daarna kunnen ze hun abonnement verlengen aan een lagere prijs.

Vergiftigd geschenk

Deze nieuwe overeenkomst is één van de eerste die McAfee terug sluit als zelfstandig bedrijf. Het bedrijf bestaat al sinds 1987, maar werd in 2011 overgenomen door Intel. Vorige maand kondigde de processorfabrikant aan dat McAfee terug een apart bedrijf wordt. Wel behoudt het 49% van de aandelen in het beveiligingsbedrijf.

Fans van het Zuid-Koreaanse technologieconcern zijn niet opgetogen met het nieuws. Net zoals de meeste bloatware zal je deze applicatie niet kunnen verwijderen van je toestel. Zo meldt gebruiker Tornado15550 dat de applicatie van McAfee de autonomie van je telefoon ernstig afknauwt. Gelukkig ben je niet verplicht om de applicatie te activeren. Toch haken vele geïnteresseerden af bij het nieuws en wachten ze liever op de nieuwe OnePlus of iPhone. Daar zullen ze wel nog een tijdje op moeten op wachten, want waarschijnlijk wordt die pas in het najaar op het publiek losgelaten.