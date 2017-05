Onze premier Charles Michel wil een voorstel indienen voor een biometrische identiteitskaart met oogscan en vingerafdruk, zo meldt Het Laatste Nieuws. Zo wil hij komaf maken met identiteitsfraude.

Oud voorstel heropgevist

Na de aanslagen in Brussel had minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) al een dergelijk voorstel ingediend. Hij stelde voor om van alle Belgen vingerafdrukken op te slaan, maar dat voorstel werd destijds afgewezen door staatssecretaris voor privacy Bart Tommelein (Open VLD). Nu brengt Michel een afgeslankte versie van het voorstel. De gegevens zouden louter als hulpmiddel gebruikt worden bij identificatie en niet worden opgeslagen in een grote databank.

Hoe het plan van onze premier juist ineenzit, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk wil hij een biometrische identiteitskaart invoeren die niet alleen een pasfoto, maar ook je oogscan en vingerafdruk bevat. De vingerafdruk is al enige jaren verplicht bij het aanvragen van een Belgisch paspoort, maar de oogscan is nieuw. Ook zijn er nog geen details hoe Michel de gegevens zou willen gebruiken voor identificatie.

Alle fysieke karakteristieken en gedragingen van mensen die je gebruikt om iemand te identificeren, vallen onder de noemer biometrie. Charles Michel lijkt te opteren voor een oogscan en vingerafdruk. Collega Dorien maakte onlangs een overzicht van alle biometrische identificatiemethodes.