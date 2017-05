Op de Build 2017-persconferentie heeft Microsoft nieuwe details gedeeld over welke richting OneDrive zal uitgaan in combinatie met Windows. Bij de lancering van de Fall Creators Update later dit jaar wortelt OneDrive nog dieper in Windows 10 dankzij een nieuwe Verkenner die geen onderscheid meer maakt tussen lokale opslag en de cloud.

Icoontjes in Verkenner

Wanneer je de Verkenner opent, krijg je alle bestanden te zien met daarachter telkens een icoontje. Aan de hand van het icoontje kan je direct zien of het lokaal staat, in de cloud, of nog moet worden geüpload naar de cloud. Tot zover niets baanbrekend.

Het grote verschil zit hem in de synchronisatie. Je hoeft namelijk niet meer alle bestanden uit de cloud lokaal op je computer te zetten. Je krijgt het overzicht alsof het lokaal staat, maar van zodra je dubbelklikt op een cloudbestand wordt het direct gedownload en opgestart. Nadat je het hebt bewaard, verschijnt de nieuwe versie in de cloud en staat er niets meer lokaal. Ideaal om extra schrijfruimte vrij te maken op je computer.

Wanneer je rechterklikt op een map om de gegevens na te kijken, kan je voortaan zien hoeveel er lokaal staat en hoeveel in de cloud. Samen met de nieuwe icoontjes in Verkenner kan je de Microsoft-cloud efficiënter gebruiken zonder dat je het ook telkens lokaal moet kopiëren. Wil je toch een cloudbestand lokaal bewaren? Rechterklik hierop en kies de optie ‘Always keep on this device’.

Android- en iOS-apps

Naast deze functionaliteit voor Windows 10 voegt Microsoft ook iets nieuws toe aan de Android- en iOS-apps: complete mappen offline beschikbaar maken. Deze functie is vandaag al beschikbaar op Android voor Office 365 Personal en Home-abonnees, en voor OneDrive Business-klanten. De iOS-app krijgt in de komende maanden de extra functionaliteit.

Wat er wel klaar is voor iOS, is OneDrive voor iMessage. Zo kan je voortaan bliksemsnel cloudbestanden delen in iMessage zonder dat je telkens uit de app moet. Wie dat wil, kan vandaag de functie uittesten door de nieuwste OneDrive-app te downloaden uit de App Store en de functionaliteit OneDrive for iMessage te activeren.