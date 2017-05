Voortaan mag je mogelijk geen laptops en tablets meer meenemen als handbagage op vluchten naar de Verenigde Staten. Dat leerde The Daily Beast van bronnen bij de Europese veiligheidsdiensten. De Verenigde Staten zouden immers van plan zijn om het elektronicaverbod op vliegtuigen uit te breiden naar Europa. Daardoor zou alle elektronica die groter is dan een smartphone vervoerd moeten worden in het laadruim.

Er is nog geen officiële aankondiging, maar naar verluidt zou die later op de dag volgen. Volgens bronnen van The Daily Beast zou het verbod mogelijk al volgende donderdag ingaan. Ook de Europese Luchthavenorganisatie ACI Europe stuurde al een mail naar luchthavens dat het verbod binnen enkele dagen zal worden aangekondigd, aldus VTM Nieuws. Het verbod zou dan 72 uur na de officiële aankondiging van kracht gaan.

Wat zou er concreet veranderen?

Alle elektronische apparaten die groter zijn dan een smartphone zullen niet meer toegelaten worden bij vluchten naar de Verenigde Staten. Bij het inchecken zullen reizigers aangespoord worden om hun elektronica in de koffer te steken. Ook op de website zal je een melding op het scherm te zien krijgen. Daarnaast moet er een laatste controle zijn voor de reizigers aan boord gaan, want er zullen ongetwijfeld passagiers zijn die niet op de hoogte zijn van het laatste nieuws.

Smartphones hebben ook batterijen aan boord, maar toch worden die wel toegelaten. De specifieke regels zijn niet helemaal duidelijk. De toestellen mogen niet te groot zijn, maar de Amerikaanse overheid laat het na om er een specifieke grootte op te plakken. Camera’s, tablets, e-readers, draagbare DVD-spelers, spelconsoles, reisprinters en scanners zijn ondertussen wel verboden.

Waarom?

Het Amerikaanse elektronicaverbod maakt deel uit van een reeks aan antiterreurmaatregelen. De maatregel gold al voor vluchten uit enkele landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, namelijk Egypte, Jordanië, Koeweit, Marokko, Qatar, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Niet toevallig gaat het om landen met een grote moslimbevolking, want de Amerikaanse president Donald Trump is ervan overtuigd dat uit deze landen veel terroristen Amerika willen binnendringen. De regels gelden ondertussen ook al voor het Verenigd Koninkrijk.

Dat Europa aan dat lijstje wordt toegevoegd is niet verwonderlijk, want Europa kent een grote toestroom aan vluchtelingen uit onder meer het Syrische oorlogsgebied. In Amerika wordt Europa daarom aanzien als een broeikast voor mogelijk gevaar. Men vreest namelijk voor explosies op vluchten door batterijen in laptops of tablets. Terroristen zouden explosieven in hun laptop kunnen verbergen.

Geen veiligheidsmaatregel, maar afschrikking

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF noemde deze maatregel een stukje theater, want ze doet niets echt om de veiligheid te verbeteren. Integendeel, door de laptop als ruimbagage in te checken kunnen overheidsfunctionarissen ongevraagd toegang tot je toestel krijgen.