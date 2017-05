De Nokia 3310 is vanaf 22 mei in België beschikbaar. Dat maakte HMD Global, het Finse bedrijf dat tegenwoordig telefoons onder de merknaam Nokia uitbrengt, bekend in een persbericht.

De nieuwe Nokia 3310 is een heruitvoering van de legendarische 3310 die in 2000 uitkwam, en bij heel wat mensen een warme plaats in hun hart draagt. De smartphone was erom bekend onverwoestbaar te zijn. Of dat voor de nieuwe versie ook het geval is, valt af te wachten. Eén ding hebben de oude en nieuwe versie alvast wel gemeen: de batterij zingt het een maand uit in stand-by en biedt 22 uur belcapaciteit.

Het toestel zal bij ons vooral consumenten kunnen overtuigen die op zoek zijn naar een goedkope gsm voor situaties wanneer ze hun smartphone liever thuis laten, of de batterij van hun vertrouwde iPhone of Samsung-smartphone niet voldoende is. Denk bijvoorbeeld aan een muziekfestival of kampeertrip waar ook het risico op valschade en een gebroken scherm veel groter is. Natuurlijk zijn er ook de nostalgici die de gsm in huis zullen halen om een potje Snake te spelen.

De nieuwe Nokia 3310 zal beschikbaar zijn in vier kleuren: glanzend rood, glanzend geel, mat grijs en mat donkerblauw. Die laatste kleur lijkt het meest op de originele gsm. Het toestel gaat 59,99 euro kosten en zal beschikbaar zijn bij operatoren en verschillende retailers.