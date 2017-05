Tesla heeft zijn klanten een verzoek verstuurd om ook video-gegevens te mogen verzamelen van hun wagens, zo rapporteert website Electrek. Volgens het bedrijf zijn de gegevens nodig “om de autonome veiligheidsfuncties te verbeteren en om autonoom rijden zo snel mogelijk realiteit te maken”.

Videoclips

In het bericht maakt Tesla duidelijk wat soort van videogegevens het nodig heeft: “We moeten korte videoclips verzamelen van de externe camera’s van de wagen om te leren hoe we dingen herkennen als rijvaklijnen, verkeersborden en de posities van verkeerslichten.”

Het bedrijf beklemtoont daarbij dat de gegevens anoniem zijn: “We willen het superduidelijk maken dat deze korte videoclips niet gelinkt zijn met het identificatienummer van je wagen. […] we hebben ervoor gezorgd dat er geen enkele manier is om in ons systeem naar clips te zoeken die zijn geassocieerd met een specifieke wagen.” Tesla laat wel weten dat de gegevens gedeeld kunnen worden met zijn commerciële partners.

Tesla-gebruikers kunnen het verzoek gewoon afwijzen als ze dat willen.

Snelheidslimiet opgeheven

Het bericht begeleidde een update van Tesla’s Autopilot 2.0. De tweede versie van het autonome besturingssysteem is nu op dezelfde hoogte gebracht qua functionaliteit als de originele versie, door beperking op de Autosteerfunctie op te heffen. De snelheidslimiet voor het gebruik van de autonome functie op snelwegen is opgetrokken naar 145 km/u, terwijl de snelheidsbeperking voor gewone wegen is verwijderd.

Tesla CEO Elon Musk kondigde eind vorig jaar aan dat elke Tesla die van de band rolde alle hardware aan boord had om volledig autonoom te rijden. De autobouwer maakt nog altijd verlies, maar dat heeft het bedrijf niet tegengehouden om uit te groeien tot de meest waardevolle automaker in de Verenigde Staten.