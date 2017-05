Op internet duiken meer en meer geruchten en beelden op van een nieuw Google-besturingssysteem. Het heet Fuchsia OS en zou wel eens de opvolger voor Android kunnen zijn. Het nieuwe OS lijkt op een mix van Apples iOS en het oude Android-applicatiescherm.

Mix

Android wordt volgend jaar 10 jaar; het verscheen voor het eerst in 2008. Sindsdien is er veel veranderd en Google maakt er geen geheim van dat de keuze voor een Linux-gebaseerd OS voor meer en meer frustraties zorgt. In vroeger dagen was de keuze voor een Linux-basis misschien de logische, maar vandaag betekent het voornamelijk dat het besturingssysteem aan zijn top zit, met nog weinig progressiemarge.

Fuchsia OS zou dan de volgende stap kunnen zijn. Het OS dook eind vorig jaar voor het eerst op, zij het als niets meer dan enkele lijntjes code op GitHub. Vandaag is het pakket al stevig uitgebreid en kunnen gebruikers reeds hun eigen versie bouwen om het OS eens uit te proberen. Er zijn natuurlijk ook GitHub-gebruikers die een werkende APK in elkaar boksten zodat iedereen Fuchsia OS kan uitproberen.

Armadillo

Voor Fuchsia gebruikt Google een kernel die het zelf ontwikkelde, genaamd Magenta. De huidige gebruiksinterface heet ‘Armadillo’ en werkt op basis van Googles Flutter SDK. Die is bedoeld om apps te schrijven die hoge prestaties vereisen in 120 frames per seconde en cross-platform werken, zo schrijft ExtremeTech.

Het is vooralsnog niet duidelijk of Fuchsia OS echt bedoeld is voor smartphones. Voorlopig is het OS niets meer dan een ophoping van schermen die boven elkaar staan. Als je de Armadillo-app opent, kom je terecht op het gebruikersscherm. Je kan tikken op het profiel van de gebruiker, waarna je een iOS-achtige interface ziet met enkele sneltoetsen voor onder meer wifi, je mobiele verbinding en de vliegtuigmodus.

Daarnaast kan je naar boven scrollen om enkele placeholders voor apps en Google Now-achtige kaarten te zien. Je kan deze kaarten aanpassen naar keuze. Ga je onder het gebruikersprofiel, dan kom je terecht op een scherm dat doet denken aan de Google Assistant. Momenteel werkt nog geen enkele van de modules, dus is het nog moeilijk om in te schatten hoe het OS juist werkt, hoe krachtig het zal zijn en waarvoor het nu juist bedoeld is. Het is ten slotte ook goed mogelijk dat het slechts een experiment betreft en dat Fuchsia OS binnenkort een stille dood sterft.