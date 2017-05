Voortaan zal je smartphone thuis automatisch met het je eigen Telenetnetwerk verbinden, en niet meer met de Wi-Free-hotspot. Telenetklanten die gebruik maken van de hotspotdienst zullen ongetwijfeld al gemerkt hebben dat hun telefoon het publieke netwerk verkiest boven het thuisnetwerk. Dat wist Telenet ook, maar een oplossing was niet vanzelfsprekend.

De reden is eerder technisch. De Wi-Free-Hotspot die je router uitzendt, is onderdeel van een groot publiek netwerk. Omdat iedereen de naam van dat netwerk kent en het niet beveiligd is met een klassiek wachtwoord, bouwde Telenet WPA2-Enterprise-beveiliging in. Die zorgt er voor dat niemand kan meekijken terwijl een beveiligde en versleutelde internetverbinding tot stand komt.

Je thuisnetwerk maakt gebruik van WPA2-PSK. Die standaard maakt geen gebruik van een extra beveiligingslaag om de initiële verbinding en encryptie te verhullen. Dat hoeft ook niet: je thuisnetwerk is wel met een wachtwoord beveiligd waardoor er per definitie geen vreemde mensen op het netwerk zitten die je trafiek proberen te onderscheppen.

Je smartphone maakt dat onderscheid niet. Het toestel ziet twee wifinetwerken die allebei even krachtig zijn, en waarvan het de inloggegevens kent. Protocollen in het besturingssysteem van je telefoon geven dan prioriteit aan wat op papier het veiligste netwerk is: het wifinetwerk met WPA2-Enterprise-beveiliging. Daarom zal je telefoon steevast voor de Wi-Free-hotspot kiezen in de plaats van je eigen thuisnetwerk.

Slimme router

Telenet lost dat nu op door de Wi-Free-hotspot op je router te verklappen welke toestellen geregistreerd zijn op het thuisnetwerk. Wil een geregistreerd toestel automatisch verbinden met Wi-Free, dan zorgt Telenet er op de achtergrond voor dat die verbinding minder vlot verloopt. Zo kiest je smartphone alsnog voor een alternatief: het thuisnetwerk.

De verbetering zit ingebakken in een firmware-update voor je router. Telenet heeft de update de afgelopen maand automatisch uitgerold naar al zijn klanten. Normaal gezien kan je voortaan gebruik maken van de Wi-Free-hotspot in je abonnement zonder dat je je thuis hoeft te ergeren.

Je kan als alternatief de Telenet Mobile-app op je Androidtelefoon of iPhone. Die applicatie werkt rechtstreeks op de protocollen van je smartphone in, waardoor die zelf beslist om geen verbinding te maken met Wi-Free wanneer een ander gekend Telenetnetwerk in de buurt is. De app is beschikbaar in de Play Store van Google en in Apples App Store.