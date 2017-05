De makers van de populaire HBO-serie ‘Game of Thrones’ nemen veiligheid serieus. Ook als het gaat om de digitale veiligheid van alle acteurs: die zijn voor de opnames van het zevende en voorlaatste seizoen namelijk verplicht om tweestapsverificatie in te stellen voor hun e-mailverkeer. Aangezien het nieuwe seizoen de verhaallijn van de boeken helemaal achter zich laat, zijn fouten van de acteurs de grootste bronnen van ‘spoilers’, en dat wil elke rechtgeaarde televisiemaker vermijden.

Lekken

Game of Thrones kende in het verleden al de nodige lekken. Als de acteurs hun mond niet voorbijspraken op sociale media, al dan niet met afbeeldingen van een script op de achtergrond, dan waren het wel fans die met drones de set bestookten. Bovendien houden de echte fans elke verandering van haarsnit nauwlettend in de gaten, ervan uitgaande dat ze daar tips uit kunnen halen.

Tegenwoordig Aangezien het komende seizoen van de serie zo belangrijk is in het verhaal, zijn enkele draconische maatregelen afgekondigd. Journalisten krijgen geen voorvertoningen meer, het aantal medewerkers dat op voorhand een script te zien krijgt, is geslonken, repetitienota’s moeten getekend en teruggegeven worden, en op de set worden steeds vaker codewoorden gebruikt.

Alles al online

Om spoilers te vermijden worden dit keer alle scripts uitsluitend digitaal verzonden naar de acteurs. Die mogen daar geen bladzijde van afdrukken, terwijl ze hun script alleen kunnen bekijken via een e-maildienst waarop ze tweestapsverificatie hebben geactiveerd.

Volgens acteur Nikolaj Coster-Waldau, die Jamie Lannister vertolkt, heeft ook de nieuwe maatregel evenwel niet veel uitgehaald. Alle verhaallijnen zouden namelijk al te vinden zijn op internet. Coster-Waldau zegt wel dat alleen de echte speurneuzen ze zullen vinden, aangezien ze begraven liggen onder duizenden valse spoilers.