Microsoft houdt volgende maand een evenement, zo kondigde het bedrijf vannacht aan. Daarin wil het de wereld tonen “wat het voor hen in petto heeft”. De conferentie vindt plaats op 23 mei, maar de software- en hardwarespecialist gaf nog geen verdere details. We kunnen enkel maar gissen naar de exacte locatie en de producten die zullen worden voorgesteld.

Het bedrijf verklapte wel aan technologiesite The Verge dat we nieuwe hardware mogen verwachten. Ook heeft Microsoft-medewerker Panos Panay in een tweet de hashtag #Surface gebruikt. Het is dus heel waarschijnlijk dat we de Micorosft Surface Pro 5 voor het eerst te zien krijgen.

Waarschijnlijk zal de Surface Pro 5 weinig verschil vertonen met zijn voorganger. Dat claimt technologie-journalist Paul Thurrott, die vermoedt dat het toestel zal overstappen op Intel’s nieuwe Kaby Lake-processor. Die is maar een klein tikkeltje sterker dan de Skylake-architectuur. Intel nam namelijk voor het eerst afstand van zijn tick-tockmodel.

Eerder in New York kondigde de Windows-ontwikkelaar de Surface Laptop aan. Deze machine richt zich op studenten en draait op een afgeslankte versie van Microsoft’s besturingssysteem, Windows 10 S.