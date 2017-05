Een Amerikaanse student met Chinese roots slaagde erin om zes weken lang undercover te werken in een van de Chinese fabrieken waar men iPhones in elkaar zet: de Pegatron-fabriek in Shanghai. Business Insider bracht zijn verslag over de werkomstandigheden van zijn ongewone vakantiejob. Daarnaast wist Dejian Zeng ook heel wat tot de verbeelding sprekende feiten aan te voeren over de rigoureuze veiligheidsmaatregelen die in de fabriek worden gehanteerd om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk informatie de locatie verlaat.

Achter het gordijn

Die maatregelen beginnen al wanneer de fabriek zich klaarmaakt om over te schakelen naar de productie van een nieuwe iPhone: tijdens de aanpassingswerken die gebeuren om de assemblage van de nieuw smartphone mogelijk te maken, worden de productielijnen in kwestie aan het oog onttrokken door een groot gordijn, terwijl de arbeiders er rondom verder werken aan oudere toestellen. Zeng zag dit gebeuren toen de Pegatron-fabriek overschakelde van de productie van de iPhone 6 naar de nieuwe iPhone 7. De werknemers kregen pas de veranderingen onder ogen toen de nieuwe lijnen ook effectief in dienst werden genomen.

Teruggestuurd vanwege een beha

De iPhone-arbeiders zijn verplicht om zich om te kleden, en mogen niets van metaal binnenbrengen in de fabriek. Bij het binnengaan moeten ze zich altijd op twee manieren identificeren: met een speciaal pasje dat gescand wordt, en via een gezichtsherkenningsscan. Daarna gaan ze door een metaaldetector. Volgens Zeng werd de gevoeligheid van die machine opgedreven toen de fabriek overschakelde op de iPhone 7: werkneemsters die voordien wel zonder problemen door de detector passeerden, werden opeens tegengehouden omdat het ding het metaal in hun beha oppikte. De vrouwen moesten terugkeren en mochten zich pas opnieuw aanmelden wanneer ze zich van het metaal ontdaan hadden.

Neptelefoon

Niet iedereen moet echter de stringente maatregelen volgen: belangrijke managers mogen hun telefoon binnenbrengen in de fabriek. Al ontsnappen ook zij niet aan extra controle: ze moeten aantonen dat ze wel degelijk hun eigen telefoon in handen hebben, en geen gesmokkelde iPhone. “Ik denk dat dit gebeurt omdat er sommige situaties zijn waarbij ze een iPhone kunnen nemen en dit in de case van een neptelefoon kunnen steken en ermee naar buiten kunnen wandelen,” aldus Zeng.

Elke productielijn staat onder het waakzame oog van meerdere camera’s. De arbeiders weten dat ze niets horen mee te nemen: tijdens hun training krijgen ze duidelijk te horen dat iedere arbeider die men betrapt linea recta naar het politiekantoor gaat. Zeng vertelt dat hij tijdens de assemblage van de iPhone 6 af en toe Apple-werknemers in de fabriek zag verschijnen, die controle kwamen uitvoeren. Tijdens de productie van de iPhone 7 was dat iedere dag.

Huzarenstukje

Uiteraard zijn de arbeiders (nog) niet geblinddoekt, en kunnen ze nog altijd wel zien wat ze in elkaar zitten te zetten aan hun lopende band. Het feit dat de iPhone 7 geen koptelefoonaansluiting had, wisten de arbeiders bijvoorbeeld wel te vertellen aan wie het wilde horen. Het naar buiten smokkelen van een nieuwe iPhone of alleen maar een foto is echter een huzarenstukje waar alleen de echte toegewijdde klikspaan zich aan zal wagen.