Apple kondigde gisteren aan dat het minder iPhones aan de man had gebracht in het afgelopen kwartaal dan normaal voorzien. CEO Tim Cook wees de geruchtenmolen rond de iPhone 8 aan als grootste schuldige voor de daling. Volgens de Apple-baas zorgt de speculatie over de komende jubileum-iPhone ervoor dat consumenten afwachten met de koop van een nieuw Apple-toestel.

“We zien wat we geloven dat een pauze in de aankoop van iPhones is, en we geloven dat die zijn oorzaak heeft in de vroege en veel meer frequente verslagen over toekomstige iPhones,” aldus Cook tijdens de financiële meeting. In absolute cijfers verkocht Apple 50,76 miljoen toestellen in de afgelopen drie maanden, in plaats van de verwachte 52,27 miljoen. Het was ook minder dan de 51,19 miljoen van vorig jaar. Die tegenslag was genoeg om ervoor te zorgen dat Apples aandelen op de markt daalden met 1,9 procent, naar een waarde van 144,65 dollar per aandeel.

iPhone 8

De verwachtingen voor de iPhone 8 zijn hooggespannen. Het toestel (of toestellen) komt uit 10 jaar nadat de allereerste iPhone het levenslicht zag.

Allerlei speculaties over verbeteringen zijn al opgedoken in de media: een oled-scherm, een randloos display, draadloos opladen, 3D-gezichtsherkenning, een gebogen scherm en AR-functionaliteit zijn de revue gepasseerd. Ook de potentiële kostprijs heeft het nieuws gehaald: volgens sommige analisten zal Apple minstens één toestel uitbrengen waarvan de instapprijs meer dan 1.000 euro bedraagt.

Volgens Tim Cook hebben al die geruchten in omloop consumenten aangezet om liever op de volgende iPhone wachten dan er nu nog eentje te kopen. De iPhone 8 maakt waarschijnlijk zijn opwachting in september, al spreekt een van de meest recente geruchten dat weer tegen: volgens een onderzoeksnota van Deutsche Bank zou een nieuwe iPhone pas in 2018 verschijnen.

iPad blijft zorgenkindje

Ondanks de teleurstellende verkoop van de smartphones, is Apple er wel in geslaagd om meer geld te halen uit de iPhones. Door een hogere gemiddelde verkoopsprijs kan Apple 1,2 procent meer omzet opstrijken tegenover het voorgaande kwartaal.

Apples twee andere voornaamste producten balanceerden elkaar zowat uit. Macs deden het goed: de verkoopscijfers lagen 4 procent hoger en de omzet steeg met 14 procent tegenover vorig jaar. Daartegenover blijft de iPad stagneren, met een daling van 13 procent in verkoop en 12 procent in omzet jaar-op-jaar.