Na Mobile Vikings en Orange heeft ook Proximus laten weten wat zijn klanten mogen verwachten nu de roamingkosten definitief op de schop gaan in de Europese Unie. De Belgische telecomprovider laat op 12 juni alle extra aanrekeningen voor het roamen in het buitenland vallen.

Toeslagen verdwijnen

Praktisch betekent dit voor gebruikers dat ze in een lidstaat van de EU evenveel betalen voor bellen, surfen en sms’en als wat ze in België zouden doen. Wie gebruik maakt van een bundel waarin gratis belminuten, sms’en of data zitten, kan deze ook in het buitenland gebruiken. De toeslag voor wie in het buitenland opgebeld wordt, verdwijnt.

Extraatjes die aan een abonnement verbonden zijn, blijven nu ook gelden wanneer je naar een land binnen de EU trekt. “Uw eventuele bonussen en opties, zoals uw favoriete app, gratis bellen onder collega’s of gezinsleden, extra 500 MB, enz. [zullen] ook geldig worden binnen de EU,” aldus Proximus. Door de verandering schrapt de provider het voordeel voor abonnementen waarin roaming binnen de Europese Unie was inbegrepen. De volledige lijst van aangepaste tarieven is op de website van de operator te vinden.

De enige tariefverhoging die vasthangt aan de roamingafschaffing is die voor een mms: waar gebruikers voorheen 0,06 euro betaalden per verstuurde of ontvangen mms, stijgt die prijs vanaf 12 juni tot 0,5 euro.

Tegen 15 juni moeten alle Europese telecomoperatoren hun roamingtarieven defintief opbergen. Na jaren van onderhandelen over diverse voorstellen, slaagde de Europes Unie er in februari eindelijk in om de roamingkosten verleden tijd te maken.